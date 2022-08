Số ca mắc Covid-19 trong tuần vừa qua tăng 48% so với tuần trước Báo cáo về công tác phòng chống dịch 7 tháng đầu năm, TS. Nguyễn Lương Tâm - Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết, nhiều quốc gia tiếp tục ghi nhận số mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi. Riêng dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường và đã bùng phát trở lại tại một số quốc gia với sự xuất hiện của Omicron và các biến thể BA.4, BA.5, BA.2.75, BA.2.12.1. Trong 3 tuần gần đây, số ca nhập viện và số ca tử vong đã gia tăng trở lại. Tại Việt Nam, 7 tháng đầu năm cả nước ghi nhận hơn 9 triệu ca mắc Covid-19 (chiếm 83,9% tổng số ca mắc), gần 11 nghìn ca tử vong (0,1%). Từ cuối tháng 3, dịch có xu hướng giảm mạnh và hiện vẫn đang cơ bản được kiểm soát tốt trên phạm vi cả nước. Biến thể phụ BA.4, BA.5 của Omicron đã được ghi nhận trong nước. Số ca mắc mới trong tuần vừa qua tăng 48% so với tuần trước đó và dự báo số ca mắc sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.