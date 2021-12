“Vào cuộc” nhanh chóng xuất cấp gạo hỗ trợ, đảm bảo an sinh xã hội

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ:

(TBTCO) - Năm 2021, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ xuất cấp hàng nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để “nâng bước” hàng vạn học sinh ở 4 tỉnh miền Nam (Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Sóc Trăng) tới trường, cũng như giúp hàng triệu người dân ở 4 tỉnh phía Nam yên tâm hơn khi thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.

Xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh

Theo ông Lê Minh Hồng - Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Tây Nam Bộ, xuất cấp gạo dự trữ quốc gia (DTQG) cho học sinh là chính sách lớn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với người dân, sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số, cho vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Hàng năm, khi nhận được chỉ tiêu Tổng cục DTNN giao, đơn vị luôn chủ động lập kế hoạch, phối hợp với các sở, ngành chức năng và địa phương để tổ chức triển khai đúng thời gian, đúng số lượng và chất lượng gạo, góp phần đưa chủ trương, chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước đến các đối tượng thụ hưởng.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ xuất cấp lương thực hỗ trợ người dân

gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Năm 2021, thực hiện các quyết định của Tổng cục DTNN về việc xuất gạo DTQG hỗ trợ học sinh ở các tỉnh phía Nam (Kiên Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Hậu Giang), khắc phục những khó khăn khách quan mang lại, Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ đã tích cực, chủ động liên hệ với các địa phương để phối hợp trong công tác xuất gạo DTQG hỗ trợ học sinh; tiến hành lựa chọn đơn vị vận chuyển, bảo hiểm vận chuyển gạo theo đúng quy định; đồng thời, tổ chức xuất kho, áp tải và giao nhận theo đúng quy định.

Chia sẻ về khó khăn trong công tác xuất cấp hỗ trợ học sinh ở tỉnh Sóc Trăng, Cục trưởng Lê Minh Hồng cho biết, công tác xuất bổ sung gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2020 - 2021 tuy số lượng không nhiều nhưng phải thực hiện giao, nhận tại 10 huyện, thị, thành phố tại tỉnh Sóc Trăng. Trong khi đơn vị nhận được quyết định phân bổ của UBND tỉnh Sóc Trăng sát với thời hạn giao nhận được Tổng cục DTNN cho phép, nên đơn vị đã gặp không ít khó khăn trong việc thuê đơn vị vận chuyển, bốc xếp, phối hợp vớí địa phương trong công tác giao nhận gạo. Tuy nhiên, để góp phần đưa chủ trương chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước đến các đối tượng thụ hưởng, cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị đã nỗ lực hết mình trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Từ ngày 23/3/2021 đến ngày 15/4/2021, đơn vị đã nhập kho 4.500 tấn gạo, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch mua nhập gạo năm 2021. Từ ngày 1/3/2021 đến hết ngày 3/4/2021 đơn vị đã mở cửa kho mua nhập xong 3.500 tấn thóc, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch mua nhập thóc năm 2021.

Thông tin về kết quả các đợt xuất gạo hỗ trợ học sinh trong năm 2021, Cục trưởng Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ cho biết, từ ngày 22/3/2021 đến hết ngày 13/4/2021, đơn vị đã hoàn thành giao nhận xong 833.430kg gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2020 - 2021 đến các đơn vị tiếp nhận gạo tại địa phương của 4 tỉnh: Kiên Giang (133.920kg), Hậu Giang (7.380kg), Cà Mau (5.085kg) và Sóc Trăng (687.045kg). Từ ngày 26/5/2021 đến hết ngày 28/5/2021, đơn vị đã xuất bổ sung, giao nhận xong 9.315 kg gạo cho 10 huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng.

Đối với nhiệm vụ xuất, giao nhận hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021 - 2022, đơn vị đã giao nhận xong hơn 327.825 kg gạo đến các đơn vị tiếp nhận gạo tại địa phương của 3 tỉnh: Kiên Giang (94.350kg), Hậu Giang (1.950kg), Cà Mau (4.875kg). Sóc Trăng (226.650kg).

Giúp người dân an tâm phòng, chống dịch Covid-19

Trong năm 2021, cùng với các đơn vị trong ngành DTNN thực hiện nhiệm vụ xuất cấp gạo hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do dịch bệnh Covid -19, Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ được giao nhiệm vụ thực hiện xuất cấp trang thiết bị phòng chống dịch gồm nhà bạt cứu sinh, máy phát điện; xuất cấp hơn 21.867 tấn gạo từ nguồn DTQG cho tỉnh Sóc Trăng; Bạc Liêu; Kiên Giang; An Giang; Cà Mau; TP. Cần Thơ để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Ông Lê Minh Hồng chia sẻ, địa bàn hoạt động của đơn vị khá rộng, giao thông đi lại khó khăn do có nhiều sông, rạch, cầu tạm, cầu có tải trọng thấp nên trong quá trình xuất cứu trợ, hỗ trợ gặp không ít khó khăn.

“Trong năm 2021, đơn vị cũng triển khai nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết khu vực Tây Nam Bộ đúng vào mùa mưa nên ảnh hưởng không nhỏ đến xuất hàng tại cửa kho cũng như giao nhận gạo hỗ trợ tại các địa phương. Hơn nữa, địa bàn rộng, phân tán, hầu hết kho bãi tập kết tại các địa phương được hỗ trợ gạo đợt này phần lớn không đảm bảo, không thể đáp ứng yêu cầu ngay” - ông Lê Minh Hồng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Hồng, trong thời gian thực hiện xuất gạo DTQG hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 các tỉnh và thành phố trong khu vực đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, nên việc đi lại để thực hiện nhiệm vụ xuất gạo gặp rất nhiều khó khăn do phải qua nhiều chốt kiểm tra phòng dịch. Thời điểm các địa phương thực hiện giãn cách, việc thuê công nhân bốc xếp cũng khá khan hiếm do lo sợ lây bệnh và họ cũng gặp phải khó khăn khi di chuyển đến nơi làm, phải tuân thủ 5K theo quy định của Bộ Y tế…

Để hoàn thành được nhiệm vụ được giao, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp, với tinh thần trách nhiệm cao và làm việc khẩn trương, chủ động, linh hoạt trong mọi tình huống, thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ. Nhờ đó, Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ đã hoàn thành công tác xuất hỗ trợ cho người dân trước thời gian quy định, để kịp thời đưa gạo tới tay người dân một cách nhanh nhất, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra.

Cụ thể, từ ngày 23/8/2021 đến hết ngày 25/9/2021, đơn vị đã tiến hành xuất kho, áp tải và giao nhận xong hơn 7.792 tấn gạo. Từ ngày 27/9/2021 đến hết ngày 8/10/2021, đơn vị đã phối hợp với nhà thầu (Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thuận Minh và Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An) tiến hành giao nhận tay ba hơn 8.494 tấn gạo tại trung tâm các quận, huyện, thị xã và thành phổ đủ số lượng gạo DTQG hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 của các tỉnh và thành phố theo đúng quy định của hợp đồng, chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục DTNN.

Từ ngày 27/8/2021 đến hết ngày 20/9/2021, đơn vị đã gia công, xay xát 1.507.847kg thóc DTQG thành 985 tấn gạo 20% tấm để xuất cấp cho tỉnh Cà Mau hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Cục trưởng Lê Minh Hồng thông tin thêm, từ nay đến cuối năm 2021, đơn vị tiếp tục triển khai xuất hơn 4.596 tấn gạo từ nguồn DTQG hỗ trợ người dân ở tỉnh Sóc Trăng gặp khó khăn do dịch Covid-19.