Viettel Money vào Top giải pháp chuyển đổi số của giải thưởng hàng đầu thế giới Excellence Award

(TBTCO) - Viettel Money, sản phẩm của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), trở thành một trong hai đại diện duy nhất của Việt Nam có mặt tại chung khảo Excellence Award - Giải thưởng tôn vinh những thành tựu chuyển đổi số trong kinh doanh và công nghệ thông tin của các doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Được lựa chọn vào vòng chung khảo Excellence Award năm thứ 15 có 41 đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu từ nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có hàng loạt tên tuổi lớn như: Ericsson, Nokia, Huawei, T-Mobile, Infosys, China Telecom…

Là một tổ chức trung lập, phi lợi nhuận, giải thưởng của TM Forum đảm bảo yếu tố uy tín và khách quan, tôn vinh thành công của các công ty chủ chốt trong ngành công nghệ, viễn thông.

Tại danh sách chung khảo Excellence Award, Viettel Money với chuyên đề “Hệ sinh thái tài chính số hàng đầu” (The leading digital financial ecosystem) đã có tên trong hạng mục “Vươn tầm kết nối” (Beyond Connectivity). Hạng mục giải thưởng này công nhận cách các doanh nghiệp có các hệ sinh thái hướng tới tương lai, xóa mờ ranh giới giữa kinh doanh truyền thống và công nghệ số.

Viettel Money chính thức ra mắt vào tháng 12/2021 với vai trò hệ sinh thái thương mại, tài chính số toàn diện, được định vị trở thành “Tiền thông minh kiến tạo cuộc sống mới”

Đây là lần đầu tiên Viettel được công nhận tại giải thưởng mang tầm cỡ quốc tế này sau khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh cũng như tiêu chí chấm điểm khắt khe của Excellence Award.

Sở hữu đa dạng nguồn tiền cùng với hơn 300 tiện ích được cá nhân hóa theo nhu cầu, Viettel Money có khả năng đáp ứng mọi giao dịch tài chính số, từ chuyển, nạp, rút tiền tới mua bán trực tuyến nhanh chóng, dễ dàng, tiện lợi. Đặc biệt, mọi giao dịch đều được đảm bảo tuyệt đối trên nền tảng công nghệ do Viettel làm chủ.

Viettel Money được kỳ vọng trở thành điểm chạm kết nối với người dùng, đòn bẩy phát triển nền kinh tế số, mở ra cánh cửa tiến tới một xã hội số toàn diện tại Việt Nam.

Với hạt nhân là Tài khoản Tiền di động (Mobile Money), Viettel Money còn được kỳ vọng trở thành điểm chạm kết nối với người dùng, đòn bẩy phát triển nền kinh tế số, mở ra cánh cửa tiến tới một xã hội số toàn diện tại Việt Nam.

Giải thưởng tôn vinh những thành tựu chuyển đổi số trong kinh doanh và công nghệ thông tin Excellence Award do TM Forum - diễn đàn toàn cầu kết nối hơn 850 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong ngành công nghệ, viễn thông - tổ chức định kỳ hàng năm từ 2007.

Danh sách các tổ chức, doanh nghiệp giành chiến thắng Excellence Award sẽ được công bố chính thức ngày 20/9/2022 trong sự kiện Digital Transformation World tổ chức tại Copenhagen (Đan Mạch)./.