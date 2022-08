Visa công bố những người thắng cuộc Chương trình tài trợ She’s Next tại Việt Nam

(TBTCO) - Năm 2022 là lần thứ 3 liến tiếp Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) xuất hiện trong danh sách "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" năm 2022 - Best Company to work for in 2022, do Tạp chí Nguồn nhân lực châu Á (HR Asia) bình chọn.