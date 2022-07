VN-Index tiếp tục giằng co, cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán nổi sóng

(TBTCO) - Đóng cửa phiên hôm nay VN-Index lại để mất 0,9 điểm, ghi nhận một phiên giảm dù số lượng cổ phiếu tăng giá vẫn nhiều hơn. GAS, BID, VNM, VIC vẫn là những mã kìm hãm chỉ số, trong khi nhiều nhóm cổ phiếu vẫn giao dịch tích cực.

Cổ phiếu ngân hàng thanh khoản bất ngờ

VN-Index đến trước khi bước vào đợt ATC vẫn đang xanh, chỉ số trên tham chiếu gần 2 điểm. Thế nhưng lúc đóng cửa lại thành giảm 0,9 điểm. Cứ 1 mã giảm giá ở sàn này có 1,26 mã tăng giá, tức là về mặt cổ phiếu, giao dịch vẫn khá tích cực không giống như những gì chỉ số tạo ấn tượng.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng đóng góp BID giảm 0,96% trong số các mã khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất. Tuy nhiên BID không phản ánh đúng giao dịch của cả nhóm ngân hàng hôm nay. Hàng loạt cổ phiếu nhóm này tăng giá mạnh, thậm chí CTG, SHB, MBB, OCB còn là 4/5 “đầu kéo” chính của VN-Index ở chiều tăng điểm.

Cổ phiếu SHB có đột biến thanh khoản hôm nay.

SHB là cổ phiếu mạnh nhất nhóm ngân hàng, đóng cửa tăng kịch trần trong một phiên giao dịch rất sôi động. Cổ phiếu này chuyển nhượng tới trên 36 triệu đơn vị, trị giá 521 tỷ đồng. Mức giao dịch này là lớn nhất kể từ phiên ngày 10/11/2021. SHB từ đỉnh đầu tháng 2/2022 vừa qua đã có nhịp lao dốc gần 50% giá trị và tạo đáy ngày 16/5 vừa qua. Từ đáy này SHB cũng mới phục hồi hơn 12%, trước khi bùng nổ tăng 6,96% hôm nay.

Cổ phiếu ngân hàng không phải tất cả đều tăng, cụ thể là BID, VCB, TPB vẫn giảm nhẹ, nhưng đại đa số là đóng cửa trên tham chiếu rất cao. Ngoài SHB kịch trần, cổ phiếu ngân hàng blue-chips cũng có CTG tăng 3,31%, STB tăng 1,99%, MBB tăng 1%, HDB tăng 0,85%. Các mã nhỏ hơn như BVB, ABB, OCB, LPB, MSB còn tăng trên 3%...

Mặt khác cổ phiếu ngân hàng cũng tăng thanh khoản rõ rệt. SHB lập kỷ lục thanh khoản 8 tháng, đồng thời cả loạt mã khác như BID, VPB... cũng tăng thanh khoản so với phiên trước. Tổng hợp giao dịch của các cổ phiếu ngân hàng tại HoSE tăng tới 82% so với phiên trước và cao hơn 37% so với mức trung bình của 4 tuần trở lại đây.

Cứ 1 mã giảm giá ở HoSE có 1,26 mã tăng giá, tức là về mặt cổ phiếu, giao dịch vẫn khá tích cực không giống như những gì chỉ số tạo ấn tượng.

Hiện tượng thanh khoản tăng của nhóm ngân hàng vẫn chưa rõ ràng vì hôm nay cũng mới là phiên thay đổi đáng chú ý đầu tiên. Đầu tuần trước nhóm này cũng xuất hiện phiên giao dịch mạnh bất ngờ, nhưng sau đó dòng tiền vào không bền và thanh khoản lại giảm xuống. Hôm nay cũng có yếu tố đột biến của SHB. Một số ước đoán kết quả kinh doanh quý 2/2022 đang là yếu tố kích thích nhất định.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này cũng xuất hiện nhiều giao dịch mạnh mẽ, nhưng đồng đều thì không bằng ngân hàng. VDS kịch trần và loạt cổ phiếu nhỏ tăng vượt 3% như SBS, DSC, VIG, AAS, TCI, VFS, APG. Thế nhưng những blue-chips lại đuối hơn: VND tăng 1,09%, SSI giảm 0,96%, VCI giảm 1,62%, MBS giảm 1,09%, HCM giảm 1,49%...

Thanh khoản có tín hiệu tăng

Giao dịch tăng ở nhóm cổ phiếu tài chính, nổi bật là ngân hàng, chứng khoán, đã góp phần làm tổng thanh khoản hai sàn phiên này lên khá cao. Mức khớp lệnh chung đạt 11.660 tỷ đồng, tăng 11% so với phiên trước, nhưng riêng HoSE tăng gần 14%.

Rõ ràng là thị trường vẫn đang hút được dòng tiền nhất định, dù không thể so với thời kỳ sôi động trước, và dòng tiền này hướng đến cổ phiếu/nhóm cổ phiếu nào đó.

Chỉ số VN-Index vẫn đang lình xình rất khó chịu quanh vùng đáy mà không thể hiện tín hiệu bứt phá nào. Thanh khoản tăng thường là một biểu hiện tích cực. Tuy nhiên điều quan trọng hơn là sự bền vững trong thanh khoản, chứ không phải một ngày.

Tuần trước thị trường cũng có vài ngày 12-13 ngàn tỷ đồng thanh khoản hai sàn, tức là còn cao hơn hôm nay, nhưng tình thế không thể xoay chuyển được với VN-Index. Điều đó có nghĩa là tiền phải tập trung vào đâu đó mà không đem lại hiệu ứng về điểm số, hoặc điểm số bị triệt tiêu.

Chỉ số VN30-Index vẫn đang loanh quanh vùng đáy.

Nắm được đặc điểm này của thị trường thì sẽ không bị ảnh hưởng nhiều từ diễn biến của chỉ số. Rõ ràng là thị trường vẫn đang hút được dòng tiền nhất định, dù không thể so với thời kỳ sôi động trước, và dòng tiền này hướng đến cổ phiếu/nhóm cổ phiếu nào đó. Thực tế rất nhiều cổ phiếu đã tăng ngược dòng so với chỉ số những phiên vừa qua. Thanh khoản ở những mã này duy trì cao, thậm chí là đang tăng dần là biểu hiện của dòng tiền mua vào. Điều này không liên quan nhiều đến chỉ số, trừ phi các diễn biến đó xuất hiện ở các cổ phiếu trụ.