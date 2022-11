WHO khuyến cáo tăng thuế để hạn chế sử dụng thuốc lá

Theo WHO, gánh nặng kinh tế do sử dụng thuốc lá gây ra ở Việt Nam cho điều trị bệnh, tổn thất do mất sức lao động do bệnh tật và tử vong sớm do 5 trong 25 nhóm bệnh là 25 nghìn tỷ đồng (tương đương gần 1% GDP của năm nghiên cứu 2011). Ngoài ra cũng phải kể đến 31 nghìn tỷ đồng người dân bỏ ra để mua thuốc lá hút hàng năm.