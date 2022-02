Xuất hơn 26.000 tấn than trong ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022

(TBTCO) - Sáng mùng 1 Tết, tại cảng Cẩm Phả, Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả phối hợp với Công ty Tuyển than Cửa Ông, thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), đã rót trên 26.000 tấn than cho 2 tàu “xông cảng” đầu năm mới Nhâm Dần 2022.

Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho các đơn vị ngành Than.

Theo đó, cảng đã rót 22.900 tấn than cám 5a.10 cho tàu Việt Thuận 235-01 theo hợp đồng tiêu thụ cho Chi nhánh Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam - Công ty Điện lực dầu khí Hà Tĩnh và rót 3.150 tấn than cám 5a.10 cho tàu Vinacomin 05 chở đi cung cấp cho khách hàng là Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1.

Được biết, hiện Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả là đơn vị tiêu thụ than chính của Tập đoàn TKV. Trong tháng 1/2022, sản lượng than tiêu thụ Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả đã đạt trên 4 triệu tấn, bằng 7,26% kế hoạch năm. Doanh thu đạt trên 6.000 tỷ đồng, bằng 6,69% kế hoạch năm. Trong đó, lợi nhuận đạt 139 tỷ đồng.

Việc đón 2 tàu "xông đất" cảng Cẩm Phả và rót những tấn than đầu tiên đi tiêu thụ đã mở đầu cho mùa tiêu thụ than thắng lợi, báo hiệu một năm sản xuất của TKV nói chung và Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả nói riêng thuận buồm, xuôi gió, từ đó góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất, tiêu thụ than trong năm 2022 ngay từ những ngày đầu tiên.

Bí thư Tỉnh ủy cùng các lãnh đạo cơ quan tại lễ rót tấn than đầu tiên.

Phát biểu tại lễ rót tấn than “xông” cảng đầu năm, ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh: Trong 2 năm 2020 và 2021 vừa qua, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tiếp tục phát huy kinh nghiệm quý báu trong chủ động thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, góp phần giữ vững được sức sản xuất của toàn bộ ngành than trước các làn sóng dịch; không để công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Đến nay, Tập đoàn TKV đã tiêm đủ 3 mũi vắc-xin phòng Covid-19 cho 100% công nhân lao động và thiết kế được quy trình quản trị rủi ro ở từng phân xưởng, từng công trường, từng đơn vị sản xuất kinh doanh và người công nhân đã hoàn toàn làm chủ trong phòng chống dịch và thích ứng an toàn trên tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”.

Đây cũng chính là yếu tố quan trọng để ngành than tiếp tục ổn định và phát triển bền vững, qua đó góp phần vào tăng trưởng xanh và chuyển đổi phương thức phát triển từ "nâu" sang "xanh" của tỉnh Quảng Ninh.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới lĩnh vực dịch vụ, ngành than tiếp tục là ngành trụ cột không chỉ đóng góp vào tăng trưởng GRDP, thu ngân sách nhà nước của tỉnh, mà còn giải quyết việc làm, thu nhập cho hàng trăm nghìn công nhân lao động ngành than và hàng trăm nghìn gia đình công nhân trong ngành. Đây là yếu tố quan trọng để đảm bảo ổn định, phát triển trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định, việc rót tấn than đầu tiên cho 2 tàu "xông đất" cho ngày đầu năm mới báo hiệu vui đầu xuân về thị trường tiêu thụ than, phấn đấu đạt các chỉ tiêu cao nhất để ngành than và tỉnh Quảng Ninh cùng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 2 con số trong năm 2022.