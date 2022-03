Xuất khẩu hơn 2 triệu tấn than trong năm 2022

(TBTCO) - Theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, năm 2022, tổng khối lượng than cục các loại và than cám 1, 2, 3 xuất khẩu tối đa của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là 2 triệu tấn. Đối với Tổng công ty Đông Bắc, tổng khối lượng than cục các loại xuất khẩu tối đa là 30.000 tấn.

Bộ Công thương vừa có công văn yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty Đông Bắc về việc tổ chức thực hiện xuất khẩu than cục các loại và than cám 1, 2, 3 năm 2022 theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Cụ thể, đối với TKV, tổng khối lượng than cục các loại và than cám 1, 2, 3 xuất khẩu tối đa là 2 triệu tấn. Trong đó, than cục các loại là 800 nghìn tấn và than cám 1, 2, 3 là 1,2 triệu tấn. Đối với Tổng công ty Đông Bắc, tổng khối lượng than cục các loại xuất khẩu tối đa là 30.000 tấn. Xuất khẩu hơn 2 triệu tấn than trong năm 2022. Ảnh: TL Bộ Công thương yêu cầu các đơn vị nêu trên tuân thủ quy định tại Điều 14 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Công thương và các quy định khác của pháp luật liên quan. Đồng thời, thực hiện xuất khẩu phù hợp với quan điểm, định hướng phát triển ngành than Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và không ảnh hưởng đến nguồn nguyên liệu phục vụ nhu cầu tiêu thụ, sản xuất trong nước; đảm bảo hiệu quả kinh tế cao hơn so với tiêu thụ trong nước và tối đa lợi ích kinh tế cho Nhà nước, doanh nghiệp./.

Ngọc Linh