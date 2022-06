(TBTCO) - Mặc dù kim ngạch xuất khẩu rau quả 5 tháng đầu năm 2022 giảm mạnh, tuy nhiên thực tế cho thấy, sản phẩm trái cây của Việt Nam đã và đang dần chinh phục các thị trường khó tính như Hoa Kỳ, Nhật Bản... Đồng thời, mặt hàng cần cải thiện chất lượng để tăng thị phần tại thị trường truyền thống Trung Quốc.

Xuất khẩu trái cây mở rộng thị trường. Ảnh: Phúc Nguyên

6 loại quả xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ

Tại diễn đàn trực tuyến với chủ đề “Tăng cường các giải pháp phát triển bền vững sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trái cây chủ lực phía Nam”, do Tổ điều hành Diễn đàn thông tin kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản (Diễn đàn kết nối nông sản 970 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn -NN&PTNT) tổ chức mới đây, ông Lê Thanh Tùng - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cho biết, sản lượng cây ăn quả chính phía Nam năm 2022 ước đạt hơn 7,3 triệu tấn. Trong đó, 6 tháng đầu năm ước đạt 3,3 triệu tấn, 6 tháng cuối năm ước đạt 4,1 triệu tấn.

Các mặt hàng trái cây xuất khẩu (XK) của Việt Nam vẫn chủ yếu ở dạng tươi với 75,9%, còn lại là đã qua chế biến. Top 10 trái cây XK tươi của Việt Nam đến nay là thanh long, xoài, chuối, mít, dừa, sầu riêng, chanh, dưa hấu, vải, chanh leo. Các thị trường tiêu thụ nhiều nhất trái cây của Việt Nam là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Hồng Kông...

Ông Lê Văn Thiệt - Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, cho biết thêm hiện nay, Việt Nam đã XK được 6 loại quả là thanh long, xoài, vải, nhãn, chôm chôm, vú sữa sang thị trường Hoa Kỳ. Hiện quá trình đàm phán giữa 2 nước để XK quả bưởi Việt Nam sang Hoa Kỳ đã vào giai đoạn cuối. Dự kiến khoảng một vài tháng nữa Hoa Kỳ sẽ mở cửa cho quả bưởi của Việt Nam.

Với thị trường Nhật Bản, Việt Nam đang XK 3 loại trái cây tươi là thanh long, xoài, vải. Cục Bảo vệ thực vật cũng đang đàm phán với Bộ Nông nghiệp Nhật để XK quả nhãn bằng biện pháp xử lý khí lạnh.

Cũng theo ông Thiệt, việc XK quả tươi đi các thị trường khó tính có nhiều yêu cầu khác nhau. Ví dụ, với thị trường Mỹ, Úc, New Zealand thì yêu cầu trái cây tươi phải chiếu xạ trước khi XK. Với thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand thì yêu cầu xử lý hơi nước nóng. Với biện pháp lạnh thì có ít nước yêu cầu hơn.

Trung Quốc sẽ gia tăng nhập khẩu chuối Việt Nam

Cục Bảo vệ thực vật thông tin thêm, Trung Quốc vừa chấp thuận nhập khẩu thí điểm chanh leo của Việt Nam vào tỉnh Quảng Đông qua cửa khẩu 2 tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh.

Về điều kiện chung, chanh leo XK phải xuất phát từ vùng có mã số vùng trồng, có mã số cơ sở đóng gói và bảo đảm không nhiễm dịch hại, đáp ứng an toàn thực phẩm. Doanh nghiệp có nhu cầu XK mặt hàng này cần liên hệ Cục Bảo vệ thực vật để đăng ký và được hướng dẫn. Đây là loại quả có tiềm năng lớn tại Trung Quốc, có thể mang lại giá trị XK cao.

Còn đối với vấn đề XK sầu riêng Việt Nam sang Trung Quốc, việc đàm phán cũng đang ở giai đoạn cuối, hy vọng việc đàm phán sẽ kết thúc sớm để trong năm nay sầu riêng Việt Nam XK được sang thị trường tiềm năng này.

Theo số liệu từ Bộ NN&PTNT, trị giá XK hàng rau quả của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm ước đạt 1,47 tỷ USD, giảm 13,6% so với cùng kỳ năm 2021. Lý giải kim ngạch XK rau quả 5 tháng đầu năm 2022 giảm mạnh, ở góc độ hiệp hội, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam Đặng Phúc Nguyên cho biết, do thị phần tại Trung Quốc giảm sâu. Đặc biệt, XK 4 tháng đầu năm sang thị trường Trung Quốc đạt 625 triệu USD, giảm 28% so với cùng kỳ.

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, trong thời gian qua, các mặt hàng XK sang thị trường Trung Quốc đều có dấu hiệu giảm, riêng mặt hàng chuối đã biểu hiện bước phát triển vượt bậc. Trong 5 tháng 2022, Trung Quốc nhập khẩu 742 nghìn tấn chuối, tăng 10% so với cùng kỳ, trong đó chuối Việt Nam chiếm 43%, vượt qua Phillipines với 28%.

"Trung Quốc là một thị trường quan trọng. Để gia tăng thị phần nhập khẩu của thị trường này, các mặt hàng Việt Nam cần cải thiện chất lượng. Trong bối cảnh không còn Zero Covid, Việt Nam sẽ có khả năng cạnh tranh rất tốt ngay cả với các nước trong khu vực..." - ông Đặng Phúc Nguyên nhấn mạnh.