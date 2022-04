Xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh nhờ tận dụng lợi thế các FTA

(TBTCO) - Mặc dù tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chi phí vận chuyển tăng cao, ảnh hưởng bởi căng thẳng, xung đột chính trị giữa Nga và Ukraine, nhưng quý I/2022, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 176,35 tỷ USD, tăng hơn 14 % so với cùng kỳ. Có được kết quả này là nhờ tận dụng tốt lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do (FTA).

15 mặt hàng đạt kim ngạch hơn 1 tỷ USD Tại cuộc họp báo về tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại quý I/2022 diễn ra chiều ngày 30/3, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho rằng, trong bối cảnh thương mại toàn cầu có dấu hiệu gián đoạn nguồn cung do dịch Covid-19 và bất ổn xung đột Nga - Ukraina, làm cho giá cước vận tải gia tăng. Trong bối cảnh đó hoạt động sản xuất công nghiệp Việt Nam quý I/2021 vẫn tăng 6,44%; đặc biệt là hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) tăng trưởng mạnh mẽ nhờ tận dụng lợi thế từ các FTA. Cụ thể, quý I/2022, kim ngạch XNK của cả nước ước tính đạt 176,35 tỷ USD, tăng 14,37% so với cùng kỳ, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 88,58 tỷ USD, tăng 12,9%; nhập khẩu hàng hóa đạt 87,77 tỷ USD, tăng 15,9%. Đặc biệt ấn tượng là cả nước đã có 15 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 80% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 58%). Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, lãnh đạo Bộ Công thương cũng đưa ra lưu ý, thời gian tới Việt Nam phải đối mặt với những khó khăn như nguy cơ về gián đoạn chuỗi cung ứng do căng thẳng thương mại, địa chính trị leo thang; giá cước vận tải ở mức cao tạo thêm khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu. Giá hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu nhập khẩu là đầu vào của sản xuất tăng cao ảnh hường nhất định đến hoạt động xuất khẩu hàng hóa, sức cạnh tranh khi thâm nhập các thị trường được hưởng ưu đãi FTA. Đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc Liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn, tiếp tục khơi thông hoạt động xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đang được dư luận quan tâm, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho hay, Bộ Công thương đã chỉ đạo giao một số đơn vị chức năng thuộc bộ, trong đó có Cục Xúc tiến thương mại, Vụ Thị trường trong nước và các Vụ thị trường ngoài nước… tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương có sản phẩm nông sản đến mùa vụ để hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm, cả trong nước và nước ngoài. Lý giải nguyên nhân các bộ, ngành khuyến khích các doanh nghiệp chuyển sang hình thức xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc nhưng kết quả chưa như mong đợi, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhìn nhận, xuất khẩu tiểu ngạch là một thực tế, bởi sự manh mún trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sự phối hợp giữa doanh nghiệp, nhà sản xuất, nông dân… đến nay còn nhiều bất cập. Ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu cho biết thêm, tình hình tiêu thụ nông sản trong 3 tháng đầu năm rất tốt, đặc biệt gạo, cà phê, thủy sản, xuất khẩu nông sản đạt 7,2 tỷ USD, tăng trưởng 19% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn ở một số nhóm hàng và một số thời điểm cụ thể. Gần đây nhất liên quan đến mặt hàng trái cây xuất khẩu qua các cửa khẩu đường bộ biên giới sang Trung Quốc. Đối với trường hợp này, Bộ Công thương hết sức quan tâm và trong thời gian qua đã trình Thủ tướng Đề án về chuyển hoạt động thương mại biên giới từ tiểu ngạch sang chính ngạch; phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong việc đẩy mạnh đàm phán với phía Trung Quốc làm sao để gia tăng số lượng mặt hàng trái cây xuất khẩu chính ngạch trong thời gian tới; phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn doanh nghiệp thay đổi phương thức giao nhận, bên cạnh đường bộ cũng tận dụng các phương thức khác như đường sắt, đường biển… Đối với trường hợp này, Bộ Công thương hết sức quan tâm và trong thời gian qua đã trình Thủ tướng Đề án về chuyển hoạt động thương mại biên giới từ tiểu ngạch sang chính ngạch; phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong việc đẩy mạnh đàm phán với phía Trung Quốc làm sao để gia tăng số lượng mặt hàng trái cây xuất khẩu chính ngạch trong thời gian tới; phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn doanh nghiệp thay đổi phương thức giao nhận, bên cạnh đường bộ cũng tận dụng các phương thức khác như đường sắt, đường biển…

Diệu Linh