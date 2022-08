11 món đặc sản của Việt Nam xác lập kỷ lục châu Á

(TBTCO) - Theo Báo cáo Chỉ số năng lực phát triển du lịch toàn cầu năm 2021 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), du lịch Việt Nam xếp ở vị trí 52/117 nền kinh tế toàn thế giới, tăng 8 bậc so với năm 2019. Đây là mức tăng cao thứ 3 thế giới, sau Indonesia (tăng 12 bậc) và Saudi Arabia (tăng 10 bậc). Trong 17 chỉ số trụ cột, du lịch Việt Nam có 6 chỉ số được xếp vào nhóm dẫn đầu thế giới, gồm: Sức cạnh tranh về giá, Tài nguyên thiên nhiên, Tài nguyên văn hóa, Hạ tầng hàng không, Tài nguyên phi giải trí và An toàn, an ninh.