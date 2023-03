11 ngân hàng lớn nhất của Mỹ góp 30 tỉ USD ứng cứu First Republic Bank

(TBTCO) - Một nhóm các tổ chức tài chính lớn tại Mỹ đã đồng ý gửi 30 tỷ USD để đảm bảo thanh khoản cho First Republic Bank - ngân hàng đang đối mặt với cuộc khủng hoảng niềm tin từ nhà đầu tư và các khách hàng.

Một chi nhánh của First Republic Bank tại Millbrae, bang California (Mỹ). Ảnh: TL

Theo thông báo được đưa ra chiều 16/3 (giờ Mỹ), theo đó First Republic Bank sẽ nhận được tổng tộng 30 tỷ USD từ 11 ngân hàng Phố Wall, trong đó: Bank of America, Wells Fargo, Citigroup và JPMorgan Chase sẽ đóng góp khoảng 5 tỷ USD/ngân hàng, Goldman Sachs và Morgan Stanley sẽ gửi khoảng 2,5 tỷ USD/ngân hàng, các ngân hàng khác như Truist, PNC, Bancorp Mỹ, State Street và Bank of New Yorl Mellon sẽ gửi khoảng 1 tỷ USD/ngân hàng.

Hành động phối hợp của 11 công ty cho vay hàng đầu Phố Wall diễn ra trong bối cảnh vụ sụp đổ nhanh chóng và nặng nề của Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB) vào tuần trước - vụ phá sản ngân hàng lớn thứ hai trong lịch sử nước Mỹ.

Theo CNN, khoản tiền 30 tỷ USD sẽ giúp First Republic có thể đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng và củng cố niềm tin vào hệ thống ngân hàng Mỹ trong thời điểm ngành ngân hàng đang gặp khó khăn. Khoản tiền hỗ trợ sẽ phải được gửi trong ít nhất 120 ngày, theo quy định của First Republic.

Việc bơm tiền nhằm mục đích xóa tan nỗi sợ hãi của những người gửi tiền và nhà đầu tư rằng First Republic Bank và các ngân hàng cỡ trung bình khác có thể trở thành nạn nhân của những cuộc "tháo chạy" tiền gửi nguy hiểm. Hành động ứng cứu của khu vực tư nhân cũng có thể giúp chính quyền Tổng thống Biden tránh được cáo buộc có thể gây tổn hại về mặt chính trị rằng họ đang cứu trợ các ngân hàng.

Trong động thái trên, các "ông lớn" JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup và Wells Fargo mỗi bên sẽ huy động 5 tỷ USD và các tổ chức khác cung cấp số tiền nhỏ hơn, cho First Republic - theo một tuyên bố của những người cho vay.

“Hệ thống ngân hàng có tín dụng mạnh, nhiều thanh khoản, vốn mạnh và khả năng sinh lời cao. Các sự kiện gần đây không làm thay đổi điều này", các ngân hàng trên cho biết trong một tuyên bố chung. /.