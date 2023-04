3 sản phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn hiệu Phạm Gia vi phạm quảng cáo

(TBTCO) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cảnh báo, các thực phẩm bảo vệ sức khỏe gồm: Bột dạ dày thanh vị tán, chiết xuất hà thủ ô đỏ Phạm Gia Gold 3+, xuyên tâm liên Phạm Gia và bổ tỳ Taca Phạm Gia đang vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.

Cụ thể, trong thời gian qua, qua công tác hậu kiểm quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên internet và môi trường mạng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện trên các trang: https://phamgiadongy.vn, https://truemart.vn đang quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Bột dạ dày thanh vị tán, chiết xuất hà thủ ô đỏ Phạm Gia Gold 3+, xuyên tâm liên Phạm Gia và bổ tỳ Taca Phạm Gia vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm.

Sản phẩm phực phẩm bổ tỳ Taca Phạm Gia vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo. Ảnh: TL.

Các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo vi phạm nêu trên do Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nguyên Hà - Phạm Gia (địa chỉ: Số 8A đường Đông Quan, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm.

Quá trình hậu kiểm, Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nguyên Hà - Phạm Gia không thừa nhận việc quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên các website này.

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, tránh sử dụng sản phẩm quảng cáo không đúng sự thật về công dụng sản phẩm, trong thời gian Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc. Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo trên các website nêu trên./.