(TBTCO) - Bộ Y tế cho biết, trong 7 ngày qua, cả nước đã ghi nhận 2.653 ca mắc Covid-19 mới, trung bình 379 ca mắc mới/ngày, đây là tuần có số ca mắc cao nhất từ đầu năm đến nay, cả nước đang ở cấp độ dịch 1 - màu xanh.

Theo Bộ Y tế, đây là tuần có số ca mắc cao nhất kể từ đầu năm 2023 đến thời điểm này ở nước ta, có 2 ngày liên tiếp số ca mắc Covid-19 ở con số 780 và 775 ca/ngày. Trong khi các tuần trước đó, số mắc Covid-19 mỗi ngày chỉ vài ca, nếu cao nhất cũng chỉ vài chục ca/ngày.

7 ngày ghi nhận 2.653 ca mắc Covid-19, cấp độ dịch cả nước màu xanh. Ảnh: TL.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.530.356 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.523 ca nhiễm).

Đến nay, tổng số người mắc Covid-19 ở nước ta đã khỏi là 10.615.343 ca, trong số các trường hợp đang theo dõi, giám sát, số bệnh nhân đang thở oxy là 10 ca, trong đó: Thở oxy qua mặt nạ: 8 ca; thở oxy dòng cao HFNC: 2 ca. Cũng trong 7 ngày qua, có ngày 14/4, số bệnh nhân thở oxy qua mặt nạ lên đến 22 ca, cao nhất từ đầu năm 2023 đến nay.

Đến nay đã hơn 3,5 tháng liên tiếp, Việt Nam chưa ghi nhận ca tử vong do Covid-19. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Theo báo cáo của Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) phối hợp với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh, tiến hành giải trình tự SARS-CoV-2 từ các bệnh nhân dương tính trong giai đoạn từ ngày 11/1/2023 đến 20/3/2023, kết quả có 5 mẫu được giải mã thành công. Trong số này có 2 chủng thuộc biến thể phụ BA.5 (2/5, 40%), 1 mẫu BA.2.75 (1/5, 20%), 1 mẫu XBB.1 (1/5, 20%) và 1 mẫu XBB.1.5 (1/5, 20%).