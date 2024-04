75 người thương vong do tai nạn giao thông trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(TBTCO) - Ngày 27/4, tin từ Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, theo thống kê của Bộ Công an trong cùng ngày, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 24 người, bị thương 51 người, chủ yếu trên đường bộ. Còn đường sắt và đường thuỷ không xảy ra tai nạn. So với cùng kỳ năm 2023, tai nạn giao thông giảm 14 vụ, giảm 12 người chết, giảm 1 người bị thương

Cũng trong ngày, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 11.855 trường hợp vi phạm giao thông, ra quyết định xử phạt hơn 24,4 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 2.296 trường hợp, tạm giữ 3.738 phương tiện. Trên đường thủy nội địa xử lý 132 trường hợp, ra quyết định xử phạt 187 triệu đồng. Đường sắt đã xử lý 7 trường hợp, ra quyết định xử phạt 9 triệu đồng, tước 2 giấy phép lái tàu. Được biết, đường dây nóng ATGT trong cùng ngày (27/4) nhận được 11 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh về tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài tại một số tuyến đường… Lực lượng chức năng đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh. Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Trước đó, vào trưa và chiều 26/4, nhiều tuyến đường cửa ngõ thành phố ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã có dấu hiệu ùn tắc khi nhiều người dân bắt đầu rời khỏi thành phố để về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận tại Bến xe Miền Đông và Miền Tây có khá đông người dân nhưng nhìn chung vẫn khá thông thoáng, không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy. Còn tại Hà Nội, sáng 27/4, khác với cảnh đường phố ùn tắc chiều tối 26/4, ghi nhận ở nhiều tuyến đường, giao thông đã hạ nhiệt. Cá biệt, khoảng 5h30 sáng 26/4, xe tải 5 tấn lưu thông trên cao tốc Trương Lương - Mỹ Thuận hướng thành phố Hồ Chí Minh đi miền Tây. Khi đến địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang bất ngờ lốp xe bị nổ. Cùng lúc, hai ô tô tải chạy cùng chiều phía sau không tránh kịp đã tông liên hoàn vào nhau. Tại hiện trường, ba chiếc xe nằm chắn toàn bộ hai làn đường, nhiều hàng hóa trên xe tràn ra. Giao thông ùn ứ kéo dài khoảng 10 km Khoảng 12h30 ngày 26/4, trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) xe ba gác mang biển kiểm soát 60P6 - 7397 do anh Đ.Q.Đ (sinh năm 1980 ở Đồng Nai) điều khiển đã xảy ra va chạm với hai xe tải biển kiếm soát 60H - 606.71 và biển kiểm soát 61C - 256.68 trên QL1. Sau khi xảy ra va chạm, anh Đ. và xe ba gác bị kẹp giữa hai xe tải, hậu quả anh Đ. bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên anh Đ. đã tử vong. Vụ tai nạn đã gây ùn tắc kéo dài khoảng hơn 1 km.

Trí Dũng