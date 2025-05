Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng

(TBTCO) - Thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 3/5/2025, ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5/2025, toàn quốc xảy ra 51 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, làm chết 26 người, bị thương 31 người (đường sắt, đường thủy không xảy ra TNGT). So với ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5/2024 giảm 34 vụ, giảm 26 người chết, giảm 27 người bị thương.