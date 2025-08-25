(TBTCO) - Bắt đầu từ ngày 29/8, quy định miễn trừ "de minimis," vốn cho phép các lô hàng trị giá 800 USD trở xuống được nhập khẩu vào Mỹ miễn thuế, sẽ chính thức bị bãi bỏ.

Nhân viên chuẩn bị hàng hóa theo đơn yêu cầu của khách hàng tại một trung tâm phân phối hàng của Amazon. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các công ty dịch vụ bưu chính quốc tế đang tạm dừng vận chuyển hàng hóa đến Mỹ sau khi quy định miễn trừ thuế quan đối với những bưu kiện nhỏ sắp hết hiệu lực.

Đây là minh chứng mới nhất cho thấy chính sách thương mại sâu rộng của Tổng thống Donald Trump đang tác động đến người tiêu dùng và các doanh nghiệp Mỹ.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump đã đình chỉ quy định này đối với các bưu kiện đến từ Trung Quốc và Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) ngay từ tháng Năm.

Các mức thuế cao, dù đã được giảm từ 120% xuống còn 54%, đã gây tổn hại đặc biệt cho các công ty thương mại bán lẻ giá rẻ như Shein và Temu.

Các công ty dịch vụ bưu chính tại châu Âu và châu Á đã chủ động hành động bằng cách công bố kế hoạch ngừng vận chuyển hàng hóa ngay từ ngày 25/8. Bưu điện Singapore SingPost và Bưu điện Ấn Độ cũng cho biết sẽ tạm thời đình chỉ một số dịch vụ vận chuyển đến Mỹ.

Công ty dịch vụ bưu chính quốc tế DHL thông báo ngày 25/8 sẽ là ngày cuối cùng họ nhận các lô hàng gửi đến Mỹ. Quyết định này tương tự như những công ty ở châu Âu, như Bưu điện Áo sẽ ngừng nhận hàng gửi đến Mỹ vào ngày 26/8.

Bưu điện Áo cho biết, hiện không có đủ thông tin về các thủ tục thông quan sẽ được yêu cầu trong tương lai.

Cơ quan này nhận định việc siết chặt quy định này đang gây ra những thách thức lớn cho tất cả các công ty bưu chính trên toàn thế giới khi vận chuyển hàng hóa đến Mỹ.

Bưu điện Hoàng gia Anh (Royal Mail) cũng sẽ tạm dừng các dịch vụ vận chuyển đến Mỹ bắt đầu từ ngày 26/8. Việc tạm dừng này sẽ kéo dài khoảng hai ngày cho đến khi một hệ thống mới được chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng các yêu cầu vận chuyển mới.

Sự thay đổi này dự kiến sẽ ảnh hưởng đến các nhà bán lẻ giảm giá như Amazon Haul và TikTok Shop, cũng như các sàn giao dịch trực tuyến Etsy và Shopify - những nền tảng đã kết nối người tiêu dùng Mỹ với các doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ ước tính có hơn 1,36 tỷ lô hàng theo diện "de minimis" đã vào nước này trong năm tài khóa vừa qua. Mỗi ngày, cơ quan này xử lý hơn 4 triệu lô hàng loại này.

Theo sắc lệnh hành pháp mới nhất, các doanh nghiệp có thể phải đối mặt với khoản phí 80 USD cho mỗi mặt hàng từ một quốc gia có mức thuế quan dưới 16%, hoặc chi phí lên tới 160 USD/mặt hàng đối với quốc gia có mức thuế từ 16% đến 25%, và 200 USD/mặt hàng đối với quốc gia có mức thuế trên 25%.

Doanh nghiệp trang sức Abbott Atelier Jewelry ở Vancouver (Canada), đã cảnh báo khách hàng trên Instagram rằng công ty sẽ tạm dừng hoạt động bán hàng trong một thời gian để tìm kiếm giải pháp, đồng thời cho biết ngày 25/8 là thời hạn cuối cùng để đưa các đơn hàng qua biên giới.

Một số doanh nghiệp đang chuyển chi phí thuế quan phát sinh cho người mua. Thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc Olive Young cho biết, sau khi quy định miễn trừ "de minimis" kết thúc, mức thuế 15% sẽ được áp dụng cho tất cả các đơn hàng bắt đầu từ ngày 27/8, bất kể giá trị đơn hàng.

Hãng cũng nói thêm rằng các khoản thuế và phí sẽ được hiển thị tại bước thanh toán, do đó khách hàng sẽ không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào khi nhận hàng.

Wool Warehouse, một công ty chuyên về sợi len và đồ thủ công có trụ sở tại Vương quốc Anh, ước tính các khoản phí phát sinh đối với hàng hóa vận chuyển sang Mỹ có thể tăng trung bình thêm 50%. Công ty này cho rằng khách hàng sẽ khó có thể chấp nhận gánh thêm các chi phí này, nên đã quyết định tạm dừng vận chuyển từ ngày 21/8.

Nền tảng Etsy đã khuyến nghị các nhà bán hàng nên trả trước thuế quan và những loại phí khác ngay tại bước làm thủ tục vận chuyển. Lựa chọn này cho phép hệ thống của Etsy tự động tính toán và hiển thị cho người mua mức giá cuối cùng đã bao gồm thuế, nhằm mang lại một trải nghiệm mua sắm thuận tiện, không phát sinh chi phí bất ngờ. Mặc dù vậy, một số người bán hàng trên Etsy vẫn có kế hoạch ngừng bán cho khách hàng Mỹ.

Nhà sản xuất trang sức Shed Maid tại Anh cho biết trên TikTok rằng cửa hàng của họ sẽ đóng cửa đối với khách hàng Mỹ từ ngày 29/8 - một tệp khách hàng chiếm tới 50% tổng số đơn hàng. Chủ cửa hàng cho biết quyết định mới sẽ ảnh hưởng nặng nề đến công việc kinh doanh của họ và họ vẫn chưa biết sẽ phải làm gì tiếp theo./.