(TBTCO) - Bitcoin đạt mức cao kỷ lục nhờ các quy định thân thiện hơn của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức.

Hình ảnh minh họa đồng tiền điện tử Bitcoin. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Ngày 5/10, bitcoin đã đạt mức cao kỷ lục mới khi vượt trên mốc 125.000 USD. Tại thị trường châu Á, đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới theo giá trị vốn hóa thị trường nói trên, đã có lúc vọt lên 125.689 USD.

Kỷ lục trước đó của bitcoin là 124.480 USD vào giữa tháng Tám, nhờ các quy định thân thiện hơn của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức.

Phiên 3/10 ghi dấu là phiên tăng thứ tám liên tiếp của bitcoin, nhờ các đợt tăng gần đây trên thị trường chứng khoán Mỹ và dòng tiền chảy vào các quỹ giao dịch bằng bitcoin.

Trong khi đó, đồng USD đã giảm trong phiên 3/10, ghi nhận mức thua lỗ trong nhiều tuần so với các loại tiền tệ chủ chốt khác, khi sự không chắc chắn xung quanh việc Chính phủ Mỹ đóng cửa đã che mờ triển vọng và trì hoãn việc công bố các dữ liệu quan trọng, chẳng hạn như số liệu việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp, vốn rất quan trọng để đánh giá định hướng của nền kinh tế.

Ông Joshua Lim, đồng trưởng bộ phận thị trường tại công ty môi giới chính tiền mã hóa FalconX, cho rằng với nhiều tài sản bao gồm cổ phiếu, vàng và thậm chí cả các mặt hàng sưu tầm như thẻ Pokemon đều đạt mức giá cao kỷ lục, không có gì ngạc nhiên khi bitcoin đang hưởng lợi từ câu chuyện đồng USD giảm giá trị.

Ông Geoff Kendrick, chuyên gia về nghiên cứu tài sản kỹ thuật số tại ngân hàng Standard Chartered Plc, cho rằng trong giai đoạn chính phủ đóng cửa, bitcoin sẽ tăng giá. Ông lưu ý rằng đồng tiền này đã "ở một vị thế khác" trong thời gian chính phủ đóng cửa trước đó từ năm 2018 đến 2019, khi bitcoin ít giao dịch theo các tài sản rủi ro truyền thống./.