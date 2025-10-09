(TBTCO) - Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 8/10 nhận định, nền kinh tế toàn cầu đang hoạt động tốt hơn dự kiến, ngay cả khi phải đối mặt với bất ổn kéo dài và triển vọng tăng trưởng trung hạn không mấy khả quan.

Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva phát biểu trong một cuộc họp báo ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu họp báo tại Washington, Tổng Giám đốc Kristalina Georgieva nêu rõ nền kinh tế thế giới đang “tốt hơn lo ngại, nhưng tệ hơn mức chúng ta cần". Bà cho biết thêm IMF hiện dự kiến tăng trưởng toàn cầu sẽ chỉ chậm lại một chút trong năm nay và năm sau, với mức tăng duy trì khoảng 3% trong trung hạn, nhờ các điều kiện tốt hơn dự kiến tại Mỹ, một số nước phát triển cùng các thị trường mới nổi và đang phát triển khác.

Bà Georgieva nhận định: “Mọi dấu hiệu đều cho thấy nền kinh tế thế giới nhìn chung đã vượt qua được những căng thẳng nghiêm trọng từ nhiều cú sốc" và vẫn “tránh được một cuộc chiến thương mại ăn miếng trả miếng” nhờ các nền tảng chính sách được cải thiện, khả năng thích ứng của khu vực tư nhân, mức thuế thấp hơn dự kiến và các điều kiện tài chính thuận lợi.

Tuy nhiên, bà cảnh báo tác động đầy đủ từ chính sách thuế quan của Mỹ vẫn chưa rõ ràng, và khả năng phục hồi của nền kinh tế thế giới vẫn chưa được kiểm chứng đầy đủ. Ngoài ra, người đứng đầu thể chế cho vay này cũng bày tỏ lo ngại về việc nợ công đang tăng nhanh hơn ở các nền kinh tế phát triển so với các nước thu nhập thấp, đồng thời kêu gọi các nước giải quyết vấn đề này.

Để thúc đẩy triển vọng tăng trưởng, Tổng Giám đốc IMF kêu gọi các quốc gia hành động nhanh chóng để nâng cao sản lượng một cách bền vững, xây dựng lại các vùng đệm tài khóa và giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại quá mức. Đối với từng khu vực, bà Georgieva cho biết châu Á cần tăng cường thương mại nội khối, củng cố lĩnh vực dịch vụ và khả năng tiếp cận tài chính. Trong khi đó, các quốc gia châu Phi cần thúc đẩy "các cải cách thân thiện với doanh nghiệp" và tiếp tục nỗ lực xây dựng Khu vực thương mại tự do lục địa (CFTA). Để nâng cao tính cạnh tranh tại châu Âu, bà Georgieva kêu gọi Liên minh châu Âu đơn giản hóa cấu trúc và củng cố quyền lực liên quan đến kinh tế của khu vực thị trường chung để thực hiện những thay đổi cần thiết. Đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới, bà Georgieva kêu gọi Washington giải quyết thâm hụt ngân sách liên bang của đất nước và thực hiện các bước để khuyến khích tiết kiệm hộ gia đình. Còn Trung Quốc, người đứng đầu IMF cho rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cần cải cách tài khóa nhằm thúc đẩy tiêu dùng tư nhân và giảm sự phụ thuộc vào chính sách công nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng.

Các phát biểu của Tổng Giám đốc IMF được đưa ra trước thềm cuộc họp của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương tại Ngân hàng Thế giới và IMF vào tuần tới tại Washington. Dự kiến, thương mại nhiều khả năng sẽ chiếm ưu thế trong chương trình nghị sự tại các cuộc họp thường niên, đặc biệt sau quyết định áp đặt thuế quan mạnh tay đối với nhiều quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu năm nay./.