Mỹ áp thuế nhập khẩu 25% đối với xe tải hạng trung và hạng nặng

(TBTCO) - ngày 6/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết mức thuế 25% đối với xe tải hạng trung và hạng nặng sẽ bắt đầu từ ngày 1/11, đánh dấu bước đi mới nhất của ông để bảo vệ các lĩnh vực công nghiệp trong nước.

Xe đầu kéo bên ngoài Cảng Philadelphia. (Ảnh: Bloomberg).

Trên mạng xã hội Truth Social, ông chủ Nhà Trắng viết mà không cung cấp thêm chi tiết nào: “Bắt đầu từ ngày 1/1/2025, tất cả xe tải hạng trung và hạng nặng nhập khẩu vào Mỹ sẽ chịu thuế suất 25%”.

Tháng trước, ông Trump tuyên bố mức thuế đối với xe tải hạng nặng sẽ bắt đầu từ ngày 1/10. Song, mốc thời gian đó đã bị trì hoãn khi các quan chức lắng nghe lời kêu gọi từ các công ty lo ngại về tác động của lệnh áp thuế.

Theo hãng tin Bloomberg, thông báo mới nhất của ông Trump có liên quan đến một cuộc điều tra do Bộ Thương mại Mỹ khởi xướng vào tháng 4 về xe tải hạng nặng nhập khẩu.

Cuộc điều tra đó, được thực hiện theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại, cho phép tổng thống áp thuế nhập khẩu đối với hàng hoá được coi là quan trọng đối với an ninh quốc gia.

Cuộc điều tra tập trung vào xe tải hạng trung và hạng nặng có trọng tải hơn 4,5 tấn cũng như các bộ phận liên quan. Bộ Thương mại Mỹ nhấn mạnh “một số ít” nhà cung cấp nước ngoài đang chiếm phần lớn lượng xe nhập khẩu vào Mỹ do “các hoạt động thương mại mang tính trấn lột”.

Bloomberg cảnh báo mức thuế quan mới sẽ đe doạ ngành công nghiệp ô tô Mỹ vốn đã chịu tác động từ thuế quan đối với thép và nhôm cũng như các quy định chặt chẽ hơn về môi trường.

Thuế quan mới có thể làm tăng giá xe được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm vận tải biển, xây dựng và dịch vụ đô thị.

Theo các nguồn tin của Bloomberg, Stellantis đã thúc giục chính quyền ông Trump miễn hoặc giảm mức thuế có thể ảnh hưởng đến xe bán tải Ram mà công ty sản xuất tại Mexico.

Các đối thủ General Motors và Ford Motor phản đối yêu cầu trên. Họ cho rằng điều này sẽ mang lại cho Stellantis lợi thế về chi phí so với xe tải lắp ráp tại Mỹ có chứa có bộ phận nhập khẩu đã chịu thuế.

Ở chiều ngược lại, những người ủng hộ mức thuế mới cho rằng nó sẽ giúp củng cố lĩnh vực sản xuất trong nước.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội tuần trước về việc áp thuế, ông Trump coi đây là biện pháp cần thiết để “bảo vệ các nhà sản xuất xe tải hạng nặng vĩ đại của chúng ta khỏi sự cạnh tranh không lành mạnh từ bên ngoài”.

Ông Nick Iacovella thuộc Liên minh vì một nước Mỹ thịnh vượng khẳng định kế hoạch áp thuế đối với xe tải hạng nặng là “một thắng lợi to lớn cho người lao động và các nhà sản xuất lớn của Mỹ”.

Theo dữ liệu của Bộ Thương mại Mỹ, vào năm ngoái, khoảng 245.000 xe tải hạng trung và hạng nặng được nhập khẩu vào nước này, với tổng kim ngạch hơn 20 tỷ USD.

Kế hoạch áp thuế có thể có tác động sâu rộng đến nhiều công ty, chẳng hạn như Freightliner thuộc Daimler Truck Holding, Mack Trucks thuộc Volvo Group và Peterbilt và Kenworth của Paccar./.