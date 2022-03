ACV lần thứ 4 liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc Châu Á.

(TBTCO) - Mới đây, tại Lễ trao giải thưởng Kinh doanh xuất sắc châu Á 2022 (Asia Pacific Entrepreneurship Awards - APEA) lần thứ 15 với chủ đề “The Epitome of Success - Chuẩn mực của Thành công”, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) vinh dự được trao giải thưởng Doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc châu Á năm 2022.

Đây là lần thứ 4 liên tiếp, ACV được vinh danh Doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc châu Á. Khởi xướng vào năm 2007, Giải thưởng Kinh doanh xuất sắc châu Á (Asia Pacific Entrepreneurship Awards - APEA) là giải thưởng có uy tín hàng đầu trong khu vực dành cho những doanh nhân và doanh nghiệp xuất sắc, liên tục đổi mới và có năng lực lãnh đạo bền vững.

APEA giúp kết nối các doanh nhân hàng đầu, tạo nên tiếng nói mạnh mẽ cho tinh thần doanh nhân, đồng thời đóng vai trò như một mạng lưới đóng góp của các nhà lãnh đạo. Liên tục kết nối những doanh nghiệp hàng đầu lan tỏa tinh thần kinh doanh mạnh mẽ. Chương trình đã phát triển và vươn xa đến 14 quốc gia khắp châu Á.

Cảng hàng không Sân bay Nội Bài.

ACV là doanh nghiệp đang quản lý, đầu tư, khai thác 22 cảng hàng không trên cả nước, bao gồm 9 cảng hàng không quốc tế và 13 cảng hàng không nội địa. Những năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh ACV luôn duy trì tốc độ phát triển bền vững, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không, bảo đảm chất lượng phục vụ hành khách, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Trong năm 2021, do sản lượng thị trường hàng không bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, tất cả các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của ACV sụt giảm nghiêm trọng. ACV đã chủ động cân đối nguồn lực, dừng thực hiện các dự án chưa cấp bách, thực hành tiết kiệm triệt để trong mọi hoạt động để bảo đảm hoạt động kinh doanh, đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao.

ACV luôn là một doanh nghiệp với nền tảng lấy khách hàng làm trung tâm, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn hàng không, bảo đảm khai thác và chất lượng phục vụ.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT, Cục HKVN về việc tổ chức khai thác trở lại, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Ngay lập tức ACV đã phối hợp với các đơn vị trong ngành triển khai Chương trình “Hành lang an toàn” với mục tiêu bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại các cảng hàng không, tạo niềm tin cho hành khách và phục hồi việc đi lại bằng đường hàng không trong trạng thái bình thường mới.

ACV tập trung đẩy nhanh các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm như: Dự án xây dựng mới Nhà ga hành khách T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất; Dự án mở rộng Nhà ga hành khách T2 và sân đậu máy bay - Cảng HKQT Nội Bài; Dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 – Cảng HKQT Phú Bài. Triển khai đầu tư các dự án mở rộng sân đỗ máy bay tại các cảng hàng không có tần suất khai thác cao như: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Điện Biên, tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành đúng tiến độ Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành.

ACV rất chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và khai thác cảng hàng không như: Trong tháng 12/2021 đã tổ chức thành công chuyến bay kỹ thuật bằng loại máy bay lớn lần đầu tiên từ TP. Hồ Chí Minh hạ cánh xuống sân bay Điện Biên./.