(TBTCO) - Những ngày đầu tháng 3/2024, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã tổ chức kiểm tra phương tiện ô tô tải cùng với kho hàng hóa của Công ty TNHH MTV TM XNK Chính Ph., tạm giữ 1.299 bao phân bón tương đương với 65 tấn vi phạm nhãn. Vụ việc đang được làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Liên tiếp hai ngày 4 - 5/3/2024, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT tỉnh An Giang phối hợp Tổ liên ngành 389 và Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang tổ chức kiểm tra phương tiện ô tô tải cùng với kho hàng hóa của Công ty TNHH MTV TM XNK Chính Ph. tạm giữ 1.299 bao phân bón tương đương với 65 tấn vi phạm nhãn. Lô hàng có giá trị gần 232 triệu đồng.

Vụ thứ nhất là vào tối ngày 4/3/2024, tại Quốc lộ 91 thuộc khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang, lực lượng liên ngành tổ chức khám phương tiện xe ô tô tải có mui 67H-034.27 do ông Nguyễn Văn H. E., sinh năm 1975 điều khiển. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 299 bao phân bón Ammonium Sulphate Granular, xuất xứ Trung Quốc, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

Hàng hóa do Công ty TNHH MTV TM XNK Chính Ph. xuất bán cho một hộ kinh doanh có địa chỉ tại thành phố Tân An, tỉnh Long An, có hóa đơn kèm theo. Trị giá hàng hóa: 55,315 triệu đồng. Đồng thời, nghi vấn phân bón không đạt chất lượng, đoàn kiểm tra thống nhất lấy 02 mẫu để thử nghiệm về chất lượng.

An Giang: Xử lý 65 tấn phân bón vi phạm nhãn quy cách sản phẩm. Ảnh: CTV

Vụ thứ hai là vào trưa ngày 5/3/2024, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã tiến hành kiểm tra Kho hàng hóa thuộc Công ty TNHH MTV TM XNK Chính Ph. có địa chỉ tại ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang do bà Nguyễn Thị K. H. là người đại diện theo pháp luật.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1.000 bao phân bón NPK 4-4-0 do Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu phân bón Hưng Th., có trụ sở tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An sản xuất. Hàng hóa có nhãn không ghi đủ các nội dung bắt buộc như mã số phân bón; NSX, HSD; thông tin cảnh báo; hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản, phương thức sử dụng...

Ngoài ra, Đoàn kiểm tra lấy 1 mẫu phân bón Urea, xuất xứ: Malaysia; nhập khẩu, đóng gói và phân phối bởi Công ty TNHH MTV TM XNK Chính Ph. để thử nghiệm về chất lượng.