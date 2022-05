Sự phục hồi của tổng cầu diễn ra chậm hơn bình thường Bình luận về sự phục hồi của cầu tiêu dùng trong nước, TS. Trần Toàn Thắng cho rằng, có thể thấy sự phục hồi của cầu tiêu dùng trong nước quý I/2022 tương đối nhanh (tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước theo Tổng cục Thống kê) nhưng không nhanh so với bình thường vì thu nhập của người dân trong 2 năm qua đã giảm mạnh nên rất khó để kích được tiêu dùng nhanh. Theo kinh nghiệm quốc tế, ví dụ tại Mỹ, cần khoảng thời gian 9 tháng sau đợt khủng hoảng cầu về tiêu dùng hàng hóa mới trở lại mốc trước khủng hoảng. Theo TS. Thắng, nếu điều kiện trong và ngoài nước thuận lợi thì kỳ vọng về sự phục hồi tổng cầu của Việt Nam sẽ tốt hơn từ quý III/2022 trở đi. Tuy nhiên, theo TS. Vũ Sỹ Cường, sự phục hồi của tổng cầu tại Việt Nam như vậy là rất chậm so với thế giới nên rất thách thức để thực hiện tăng trưởng cao ở Việt Nam. “Tôi cho rằng nếu không có các biện pháp thúc đẩy mạnh mẽ hơn tăng tổng cầu thì nguy cơ về tăng trưởng dưới mục tiêu đề ra là hiện hữu” - TS. Vũ Sỹ Cường nhấn mạnh. Bên cạnh đó, cũng theo TS. Cường, do dịch Covid-19 nên tăng trưởng tiềm năng của Việt Nam giảm do tổng cầu và năng suất lao động tổng hợp giảm. Xu hướng giảm này dẫn tới xu hướng tăng trưởng tiềm năng của Việt Nam trong 10 năm qua từ khoảng 6,5 - 6,8% hiện nay đã giảm xuống còn dưới mức 6%. Điều này có nghĩa là khả năng tăng trưởng tối đa của Việt Nam trong thời gian tới chỉ trong khoảng 6%. Đây là vấn đề mà Việt Nam cần lưu ý khắc phục để thúc đẩy tăng trưởng tiềm năng lên mức cao hơn nữa. Lo ngại về rủi ro lạm phát ở Việt Nam gần đây cũng được nhiều tổ chức quốc tế đề cập. IMF dự báo chỉ số này đạt 3,9% cuối năm nay, còn Standard Chartered Bank đưa ra viễn cảnh lạm phát vượt 4% trong năm 2022 và có thể đạt mức 5,5% vào 2023.