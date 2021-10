9 tháng đầu năm 2021, tỉnh Quảng Ninh đã giữ được địa bàn “An toàn - Ổn định - Phát triển”, đà tăng trưởng 2 con số và phấn đấu thực hiện thành công “mục tiêu kép” của năm 2021.

Quảng Ninh tận dụng mọi cơ hội an toàn để khôi phục hoạt động du lịch. Ảnh: Huy Khánh

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ nhiều tháng nay, ở khắp các vùng, miền của Quảng Ninh đều dồn sức và đặt nhiệm vụ phòng, chống dịch lên hàng đầu, với quyết tâm giữ vững "vùng xanh" an toàn, bảo vệ sức khỏe nhân dân, duy trì phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH).

Phòng dịch tốt thì không phải chống dịch

Quảng Ninh hiện là một trong số ít tỉnh, thành của cả nước giữ được "vùng xanh" an toàn. Đó là sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, sự quyết liệt của các cấp, ngành, sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng tuyến đầu và sự đồng lòng của nhân dân trong công tác phòng, chống dịch.

Gần 3 tháng nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng. Đến thời điểm này, Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành phủ diện rộng tiêm mũi 1 phòng Covid-19 cho nhân dân trên địa bàn.

Đánh giá về công tác phòng, chống dịch của tỉnh trong thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh: Cho đến thời điểm hiện tại, các chủ trương, biện pháp trong công tác phòng, chống dịch của tỉnh đã khẳng định được hiệu quả trong thực tế.

Đây là căn cứ thực tiễn để tỉnh Quảng Ninh tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch thời gian tới. Mục tiêu là phải tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh, giữ “vùng xanh” an toàn, địa bàn ổn định trong trạng thái bình thường mới, kiên quyết không để xuất hiện ổ dịch trên bất cứ địa bàn nào của tỉnh.

Bảo vệ tỉnh “xanh” chính là tiền đề để Quảng Ninh duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bởi Quảng Ninh an toàn, chính là bảo vệ sự luân chuyển hàng hóa bình thường từ đầu mối giao thương quốc tế quan trọng của cả nước. Đồng thời qua đó, tỉnh từng bước khôi phục ngành du lịch, dịch vụ; hoàn thành tiêm chủng vắc-xin mũi nhắc lại cho các đối tượng trong tháng 10/2021.

Bí thư Tỉnh uỷ cũng nhấn mạnh, các cấp, ngành, địa phương và nhân dân trong toàn tỉnh phải tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thỏa mãn với kết quả phòng, chống dịch bước đầu. Bởi sau khi tỉnh mở lại một số hoạt động, dự báo số lượng người và phương tiện ra vào tỉnh trên cả tuyến đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường hàng không sẽ gia tăng, kéo theo nguy cơ mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn luôn hiện hữu.

Cùng với đó nhiều người dân còn biểu hiện lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, ý thức phòng, chống dịch chưa cao, công tác kiểm tra, giám sát ở cấp cơ sở còn ở mức độ. Bởi vậy, Quảng Ninh cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt quan điểm “phòng dịch tốt thì không phải chống dịch; một đồng phòng dịch hiệu quả thì không mất hàng triệu đồng chống dịch, chưa kể mất mát về con người và tổn thất khác”.

Đồng thời, về lâu dài, tỉnh phải tập trung nghiên cứu xây dựng chiến lược phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp với tình hình mới một cách bền vững, theo hướng tìm ra các biện pháp tối ưu để chủ động, tích cực phòng, chống dịch theo phương châm “3 trước, 4 tại chỗ"...

Thực hiện chỉ đạo của người đứng đầu tỉnh, các địa phương, đơn vị trên toàn tỉnh đã và đang tập trung thực hiện tốt phương châm siết chặt quản lý bên ngoài, kiểm soát có hiệu quả mọi nguy cơ mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn để giữ bên trong ổn định trong trạng thái bình thường mới. Đặc biệt, các chốt kiểm soát phòng, chống dịch tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào tỉnh ở cả tuyến đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường hàng không.

Các địa phương giáp biên giới như Móng Cái, Bình Liêu cũng đã xây dựng phương án, tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới, đường mòn, lối mở, cửa khẩu để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép. Riêng tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, công tác quản lý tất cả các khâu được thực hiện nghiêm ngặt.

Việc triển khai chương trình thí điểm du lịch khép kín đối với khách quốc tế tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19, là những tín hiệu tích cực, giúp Chính phủ có thêm dữ liệu để xem xét, đánh giá, rút ra bài học trước khi triển khai rộng.

Khu du lịch Hồ Yên Trung, Uông Bí, Quảng Ninh. Ảnh: H.K

Từng bước khôi phục ngành du lịch

Từ ngày 21/9/2021, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, bí thư các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo UBND các địa phương xem xét cho mở lại một số hoạt động dịch vụ (trừ quán bar, vũ trường, karaoke, mát xa, dịch vụ Internet, trò chơi điện tử…) có kiểm soát chặt chẽ (đón khách không quá 50% công suất) với quy trình phòng, chống dịch hiệu quả.

Trong đó, Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu cá thể hóa trách nhiệm cá nhân ở từng địa điểm công cộng, từng cơ sở sản xuất kinh doanh, bảo đảm tuyệt đối an toàn về dịch bệnh đối với các hoạt động du lịch nội tỉnh.

Hằng ngày, bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND cấp huyện tự đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý để quyết định nới lỏng hoặc siết chặt các hoạt động, loại hình kinh doanh dịch vụ phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn của địa phương, đảm bảo yêu cầu chung về phòng, chống dịch và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về các quyết định của mình.

Bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND cấp xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, hằng ngày, phát hiện, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, công khai kết quả xử lý, kiên quyết dừng hoạt động các cơ sở sản xuất kinh doanh chưa đủ điều kiện mở lại hoạt động hoặc hoạt động vi phạm các quy định.

Tỉnh cũng yêu cầu cấp xã, phường, thị trấn phải quản lý được toàn bộ các địa điểm, cơ sở sản xuất kinh doanh đã đăng ký sử dụng mã QR Code trên địa bàn; hằng ngày hoặc đột xuất khi cần phải quản lý được danh sách người ra vào ở mọi địa điểm công cộng, cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ đầu mối, chợ dân sinh...

Trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, chậm nhất đến ngày 30/9/2021, 100% bí thư, chủ tịch UBND, bộ phận thường trực trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 các cấp phải sử dụng thành thạo ứng dụng và hằng ngày phải cập nhật, báo cáo dữ liệu khai báo y tế, phản ánh về tình hình thực hiện, người ra vào các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn bằng dữ liệu điện tử qua thiết bị, điện thoại thông minh.

Cùng với đó, Quảng Ninh cũng tiếp tục thực hiện hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, khoa học, tầm soát chủ động, giám sát, phát hiện sớm, sàng lọc nhanh các trường hợp nghi mắc, người có nguy cơ cao, không để hình thành ổ dịch, chuỗi lây nhiễm trên địa bàn.

Ứng dụng triệt để và hiệu quả mọi nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch. Bắt buộc mọi cá nhân, người dân khi tới các địa điểm công cộng, nhà hàng, khách sạn, cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ quan, công sở... phải khai báo y tế điện tử tại địa chỉ https://tokhaiyte.vn/ hoặc ứng dụng Bluezone (nếu không có điện thoại thông minh, nhờ người thân khai hộ để nhận và in mã QR code cá nhân hoặc sử dụng mã QR code trên thẻ BHXH hoặc thẻ căn cước công dân).

Theo cập nhật mới nhất của Bộ Y tế, Quảng Ninh hiện đứng thứ 6 toàn quốc về tỷ lệ tiêm chủng. Để có được kết quả này, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh đã tích cực tiếp cận với các nguồn vắc-xin từ trung ương. Đến nay, số vắc-xin Quảng Ninh đã được cấp đạt 177,58% so với nhu cầu tiêm chủng đối với người từ 18 tuổi trở lên (nếu tính tiêm 1 mũi) và 88,8% (nếu tính tiêm đủ 2 mũi).

Với nỗ lực giữ vững địa bàn an toàn, ổn định, Quảng Ninh đang tận dụng mọi cơ hội an toàn để khôi phục hoạt động du lịch, trước mắt là đón du khách nội tỉnh.

Tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu phấn đấu thu hút khách du lịch trong các tháng, quý còn lại của năm 2021 đạt mức độ cao nhất trong điều kiện bình thường mới, phấn đấu quý IV/2021 đón được 1,9 - 2 triệu lượt khách du lịch, tổng thu đạt 4.000 - 4.500 tỷ đồng.

Quảng Ninh xác định rõ lộ trình thực hiện cụ thể, trong thời gian từ nay đến hết tháng 10 sẽ tập trung kích cầu du lịch nội tỉnh. Trong 2 tháng 11, 12/2021, kết hợp kích cầu du lịch nội tỉnh với thu hút khách du lịch ngoại tỉnh. Trong đó tập trung ở các địa phương phía Bắc, chỉ thực hiện đón khách từ các địa phương đã qua 14 ngày không xuất hiện các ca lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng.

Khách du lịch bắt buộc phải tiêm 2 mũi vắc-xin và có xét nghiệm PCR trong 48h; ưu tiên áp dụng các mô hình du lịch không gây rủi ro về dịch bệnh cho cộng đồng dân cư, các sản phẩm du lịch giá trị gia tăng cao; khuyến khích các tour du lịch lưu trú dài ngày, khép kín.

Nhân viên phục vụ các tour du lịch ngoại tỉnh cũng phải tiêm đủ 2 mũi vắc-xin, thực hiện xét nghiệm định kỳ và làm việc theo mô hình “3 tại chỗ”. Việc giám sát quy định phòng dịch đối với các hoạt động du lịch phải có sự tham gia của cộng đồng dân cư.

Với việc giữ địa bàn an toàn, cùng nhiều chính sách ưu đãi, khuyến mại giảm giá, du lịch nội tỉnh chắc chắn sẽ ấm dần lên, du khách nội tỉnh đang có xu hướng đi du lịch từ hành trình nhiều địa điểm sang các chuyến đi chỉ một điểm đến đa tiện ích. Những khu nghỉ dưỡng khép kín, biệt lập, an toàn, những điểm đến hoang sơ, trong lành, mát mẻ, phù hợp với những chuyến đi ngắn ngày, đáp ứng đa dạng nhu cầu đang là lựa chọn của nhiều du khách với tâm thế tận hưởng du lịch an toàn./.

Lan Hương