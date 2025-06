Báo chí góp phần khơi dậy khí thế, niềm tin và tạo đà bứt phá cho cộng đồng doanh nhân

(TBTCO) - Theo Cục Thuế, tính đến ngày 28/5/2025, ngành Thuế đã ban hành 6.796 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng, bằng 97% so với cùng kỳ, số tiền được hoàn là 53.003 tỷ đồng, bằng 30,1% so với dự toán hoàn, bằng 108% so với cùng kỳ thực hiện.