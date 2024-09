(TBTCO) - Thống kê sơ bộ đến ngày 11/9, Bảo hiểm Quân đội (MIC) ghi nhận khoảng 900 vụ tổn thất bao gồm nghiệp vụ tài sản, xe cơ giới và hàng hải, ước tính tổng bồi thường 230 tỷ đồng cho khách hàng bị thiệt hại do Bão số 3 và hoàn lưu bão. Hiện số liệu vẫn đang tiếp tục được cập nhật.

Thông tin từ Tổng công ty Bảo hiểm Quân đội (MIC), những ngày vừa qua, Bão số 3 (Yagi) và hoàn lưu bão đã đổ bộ vào các tỉnh miền Bắc trong đó tâm bão đi vào các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng... ngày 7/9 đã gây ra những hậu quả nặng nề. Đến thời điểm hiện tại những con số mất mát, thiệt hại về con người, tài sản vẫn đang tăng từng giờ.

Với vai trò là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, MIC đã luôn đồng hành và chia sẻ những khó khăn tổn thất với khách hàng. Tại các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp do bão lũ, đội ngũ cán bộ nhân viên MIC luôn trực 24/7 để tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng xử lý các tổn thất.

Giám định viên của Bảo hiểm Quân đội (MIC) giám định thiệt hại cho khách hàng.

Hiện tại, đội ngũ giám định viên của MIC đang tăng cường số lượng tối đa tại các địa phương có khách hàng bị ảnh hưởng do Bão số 3 gây ra và nỗ lực trực 24/24 cùng khách hàng trong công tác khắc phục tổn thất sau bão. Công tác thống kê, giám định và xử lý bồi thường cho khách hàng đang được chỉ đạo khẩn trương để nhanh chóng hỗ trợ, bồi thường cho khách hàng để giảm tải bớt khó khăn, nhanh chóng ổn định sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt là ưu tiên hàng đầu.

Thống kê sơ bộ đến ngày 11/9, MIC ghi nhận khoảng 900 vụ tổn thất bao gồm nghiệp vụ tài sản, xe cơ giới và hàng hải, ước tính tổng bồi thường 230 tỷ đồng. Hiện số liệu vẫn đang tiếp tục được cập nhật.

"Theo nhận định chung, số lượng tổn thất do bão số 3 Yagi gây ra là tổn thất rất lớn do thiên tai của ngành bảo hiểm Việt Nam nói chung và MIC nói riêng. Bảo hiểm Quân đội cũng xin được gửi lời chia sẻ sâu sắc nhất đến người dân, khách hàng trước những mất mát to lớn về người, tài sản do bão lũ gây ra. Với vai trò là đơn vị Bảo hiểm phi nhân thọ nằm trong top đầu, cùng năng lực tài chính vững vàng, MIC cam kết chung tay cùng khách hàng khắc phục các tổn thất, dự phòng bồi thường đầy đủ và sẽ đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng với thời gian nhanh nhất" - đại diện MIC chia sẻ./.

Trước tình hình bão lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, Bảo hiểm Quân đội (MIC) cũng lưu ý với khách hàng ngay sau khi xảy ra sự cố, thông báo cho MIC qua điện thoại hotline 1900558891, email, hoặc các kênh liên lạc chính thức của Công ty cung cấp các thông tin như: Địa điểm xảy ra sự cố, ảnh chụp hiện trường thiệt hại ban đầu (nếu có) và mô tả ngắn gọn về thiệt hại. Giám định viên của Bảo hiểm Quân đội sẽ tiếp cận hiện trường để trao đổi chia sẻ thông tin, kiểm tra đánh giá tổn thất đồng thời kết hợp hướng dẫn khách hàng cung cấp hồ sơ để nhanh chóng tạm ứng, bồi thường theo đúng quy định.

