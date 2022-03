Bảo Việt Nhân thọ ra mắt sản phẩm bảo hiểm chăm sóc y tế toàn diện

Bảo Việt Nhân thọ ra mắt sản phẩm bảo hiểm chăm sóc y tế toàn diện

(TBTCO) - Tháng 3/2022, Bảo Việt Nhân thọ chính thức ra mắt "An Vui Sống Khỏe" – sản phẩm bảo hiểm chăm sóc y tế toàn diện với mức bảo vệ lên đến 1 tỷ đồng/năm. Tất cả trong một, An Vui Sống Khỏe hội tụ các quyền lợi ưu việt, đảm bảo tài chính - nâng lưng đỡ túi để các gia đình an tâm tận hưởng cuộc sống và duy trì "sức khỏe 5 sao". Chăm sóc sức khỏe chu toàn cho người tham gia cả trước, trong và sau điều trị, An Vui Sống Khỏe là tài sản cần có của mỗi gia đình.

Theo thông tư mới nhất của Bộ Y tế, 1.900 dịch vụ y tế được điều chỉnh tăng giá, trong đó giá khám bệnh, ngày giường tăng bình quân 11%, các dịch vụ khác tăng bình quân 3,2%, khiến cho người dân phải đối mặt với thách thức tài chính tăng cao. Để người tham gia an tâm dưỡng bệnh, An Vui Sống Khỏe cam kết chi trả 100% chi phí y tế thực tế điều trị nội trú, với chi phí giường phòng tối đa 5 triệu đồng/ngày tại khoa thường và tối đa 10 triệu đồng/ngày cho trường hợp cần nằm tại khoa hồi sức tích cực. Đồng thời, với mỗi đợt người tham gia tiếp nhận điều trị, An Vui Sống Khỏe chi trả lên đến 150 triệu đồng cho quyền lợi phẫu thuật và 20 triệu đồng cho tổng chi phí thăm khám, xét nghiệm, thuốc men,… trước và sau nhập viện. Bảo Việt Nhân thọ ra mắt sản phẩm bảo hiểm chăm sóc y tế toàn diện. Ảnh: T. L Đặc biệt, khi người tham gia được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hoặc cần thực hiện cấy ghép nội tạng, ngoài quyền lợi điều trị nội trú, An Vui Sống Khỏe sẽ tiếp tục chi trả các khoản viện phí với số tiền bảo hiểm tối đa 1 tỷ đồng, giúp khách hàng tiếp cận với các phương pháp điều trị tiên tiến nhất, nâng cao khả năng chữa lành bệnh. Quyền lợi thai sản cũng là một trong những điểm sáng của sản phẩm, mang lại quyền lợi hỗ trợ tài chính thiết thực cho các khách hàng nữ tham gia. Với tổng mức bảo hiểm lên đến 50 triệu đồng, An Vui Sống Khỏe sẽ chi trả các chi phí: sinh thường/sinh mổ, giường phòng, điều trị biến chứng thai sản, giúp khách hàng và gia đình tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc chào đón con yêu ra đời. An Vui Sống Khỏe là một trong số ít các sản phẩm bảo hiểm trên thị trường mang đến quyền lợi giảm phí, hỗ trợ tài chính để khuyến khích khách hàng chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân, gìn giữ tài chính gia đình trước các rủi ro bệnh tật không mong muốn. Khi người tham gia không có yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, tại thời điểm gia hạn hợp đồng năm tiếp theo, mức phí đóng sẽ được giảm tối đa 15%. Đại diện Bảo Việt Nhân thọ cho biết, An Vui Sống Khỏe là sản phẩm bảo hiểm toàn diện, đáp ứng nhu cầu bảo vệ của người dân từ nhỏ nhất như chi phí thăm khám, nha khoa đến các bệnh cần tiềm lực tài chính cao như ung thư, cấy ghép nội tạng. An Vui Sống Khỏe sẽ được phát hành dưới dạng thẻ cứng, cất gọn tiện lợi, dễ dàng mang theo, giúp người tham gia được thanh toán viện phí trực tiếp trong hạn mức bảo hiểm, không phát sinh giao dịch tiền mặt.

Trong thời gian tới, Bảo Việt Nhân thọ sẽ tiếp tục nghiên cứu để giới thiệu những sản phẩm bảo hiểm ưu việt mới, đồng thời đẩy mạnh công nghệ, dịch vụ nhằm mang đến trải nghiệm khách hàng tốt nhất./.

H.C