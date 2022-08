Bảo Việt: “Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2022”

(TBTCO) - Kiên trì theo đuổi mục tiêu xây dựng hệ sinh thái số an toàn, nâng cao trải nghiệm khách hàng, tháng 8/2022, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt vinh dự đón nhận giải thưởng Sáng kiến chuyển đổi số (Best Digital Transformation Initiatives – Insurance Sector - Việt Nam) do Global Business Outlook Awards 2022 trao tặng.