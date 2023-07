(TBTCO) - Bảo hiểm Bảo Việt chính thức ra mắt Chương trình bảo hiểm vật chất ôtô ứng dụng công nghệ quản lý hành trình hiện đại Telematics với tên gọi BAOVIET GO.

BAOVIET GO ra mắt - Bảo hiểm xe ôtô ứng dụng công nghệ số lần đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: T.L

Kết hợp giữa bảo hiểm vật chất ôtô và ứng dụng quản lý hành trình

Đây là một bước tiến đáng kể trong lĩnh vực bảo hiểm ôtô hướng tới việc đảm bảo an toàn cho lái xe thông qua ứng dụng công nghệ và là 1 trong những hoạt động hướng tới 60 năm ngày thành lập Bảo Việt.

Trong một nghiên cứu tại Mỹ, việc áp dụng phần mềm quản lý hành trình đã giảm tới 30% số vụ tai nạn giao thông liên quan đến tốc độ và lạng lách. Các hãng xe nổi tiếng như Tesla, BMW và Mercedes-Benz đã tích hợp phần mềm tương tự trong các dòng xe cao cấp và kết quả đạt được cho thấy sự hiệu quả và tính ổn định của công nghệ này.

Tại một số quốc gia, phần mềm quản lý hành trình đã giúp giảm tỷ lệ tai nạn giao thông, cải thiện tư thế lái xe cũng như tăng cường sự an toàn cho người lái và hành khách. Công nghệ hỗ trợ lái ôtô cũng ngày càng được nâng cấp và ứng dụng rộng rãi nhằm giúp chủ xe thêm vững tâm điều khiển xe với những trải nghiệm vượt trội.

Song hành cùng xu thế mới, Bảo hiểm Bảo Việt tiên phong triển khai BAOVIET GO - sự kết hợp hoàn hảo giữa bảo hiểm vật chất ôtô và ứng dụng quản lý hành trình công nghệ Telematics trong quản lý hành trình để mang lại những trải nghiệm lái xe an tâm trên mọi chuyến đi.

Trải nghiệm hành trình an tâm với ứng dụng số hoàn toàn mới

Bên cạnh quyền lợi bảo vệ như sản phẩm truyền thống, khách hàng sẽ được trang bị một công cụ mạnh mẽ để giám sát và quản lý hành trình lái xe của mình một cách thông minh và an toàn. Phần mềm quản lý hành trình của BAOVIET GO được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến, hỗ trợ khách hàng chủ động theo dõi và ghi lại các thông tin quan trọng về hành trình, bao gồm tốc độ, quãng đường, thời gian và thậm chí cả các yếu tố về trạng thái sức khoẻ, tinh thần của người lái xe khi lưu thông trên đường.

Theo đó, ứng dụng BAOVIET GO thông qua sự kết hợp của nhiều thiết bị, cảm biến phương tiện và hệ thống điều khiển dữ liệu sẽ cho phép truyền thông tin qua mạng không dây và tích hợp đánh giá hành trình lái xe an toàn của người điều khiển phương tiện. Lái xe sẽ nhận được thông báo đánh giá sau mỗi chuyến đi, cộng điểm hoặc trừ điểm sẽ dựa vào 5 tiêu chí đánh giá: Tốc độ, an toàn, thời gian; tinh thần; tập trung…

Dễ dàng nhận thấy, ứng dụng công nghệ BAOVIET GO không chỉ giúp người dùng quản lý hành trình một cách tiện lợi, nhắc nhở lái xe về việc tuân thủ giao thông mà còn tạo ra thói quen, nhận thức lái xe an toàn hướng tới cuộc sống bình an trong cộng đồng.

Đại diện Bảo hiểm Bảo Việt cho biết: "Chúng tôi rất tự hào khi giới thiệu BAOVIET GO, một chương trình bảo hiểm ôtô vật chất ứng dụng công nghệ quản lý hành trình thông minh với nhiều đột phá mới. Lần đầu tiên ra mắt thị trường Việt Nam với bảo hiểm ôtô ứng dụng công nghệ, Bảo hiểm Bảo Việt mang đến những trải nghiệm phong phú và ưu việt hơn cho người dùng trên chính chiếc xe của mình để có những hành trình an toàn. Đồng thời, đây cũng là cách để bạn tham gia vào một cộng đồng lái xe an toàn vì bản thân và cộng đồng.”

Bảo hiểm vật chất ôtô ứng dụng công nghệ quản lý hành trình BAOVIET GO của Bảo hiểm Bảo Việt chính thức được ra mắt ngày 19/07/2023 với nhiều đặc quyền dành riêng cho khách hàng: Tiên phong trải nghiệm ứng dụng công nghệ Telematics; đo lường kỹ năng lái xe an toàn bằng AI; phí bảo hiểm cạnh tranh.

Đây là chương trình bảo hiểm theo hành vi lái xe (Pay how you drive), phí bảo hiểm được tính dựa trên cách bạn lái xe khi đi trên đường, bạn lái xe càng tốt và an toàn, bạn càng tiết kiệm được phí bảo hiểm phải thanh toán. Với công nghệ Telematics, BAOVIET GO sẽ tự động tính toán điểm lái xe an toàn của khách hàng hướng dẫn khách hàng nâng cao khả năng lái xe an toàn để nhận được số tiền giảm phí lớn nhất khi tái tục trong năm tiếp theo.

Trong tương lai, cuộc sống số hóa trong mọi mặt sẽ là đích đến và trở nên phổ biến trong cuộc sống thường ngày. Sự kết hợp của bảo hiểm vật chất ôtô ứng dụng quản lý hành trình BAOVIET GO sẽ là bước tiến chuyển dịch của bảo hiểm tương lai, không chỉ mang lại lợi ích tối ưu cho người dùng, gia tăng trải nghiệm công nghệ và xây dựng thói quen lái xe an toàn.

Với BAOVIET GO, Bảo hiểm Bảo Việt mang đến một giải pháp tiên tiến và toàn diện cho việc bảo vệ và quản lý an toàn vật chất ôtô, hướng tới mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông và tạo ra một môi trường lái xe an toàn hơn cho tất cả mọi người. Trải nghiệm hành trình số hoá với bảo hiểm vật chất ôtô ứng dụng công nghệ BAOVIET GO góp phần xây dựng một cộng đồng lái xe văn minh hơn, an toàn hơn.../.