(TBTCO) - Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, mã cổ phiếu: BCM, sàn: HOSE) dự kiến sẽ góp thêm vốn nhằm tăng vốn điều lệ cho Công ty cổ phần Becamex Bình Định để thực hiện Dự án đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng Becamex Bình Định.

Theo đó, Becamex IDC dự kiến sẽ góp thêm 160 tỷ đồng vào Becamex Bình Định và tỷ lệ cổ phần của Becamex IDC tại công ty này vẫn giữ nguyên ở mức 40% trước và sau khi góp bổ sung vốn.

Becamex IDC góp vốn để tăng vốn gấp 5 lần cho Becamex Bình Định. Ảnh: T.L

Trước đó, vốn điều lệ của Becamex Bình Định đang là 100 tỷ đồng, với việc góp thêm vốn của Becamex IDC và các cổ đông khác, vốn điều lệ của Becamex Bình Định sẽ tăng lên thành 500 tỷ đồng.

Trước đó, Hội đồng quản trị Becamex IDC đã thông qua đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với giá trị phát hành tối đa 760 tỷ đồng. Hội đồng quản trị công ty đã ủy quyền cho ông Phạm Ngọc Thuận - Tổng giám đốc, là người đại diện pháp luật triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến đợt phát hành.

Về kết quả kinh doanh, Becamex IDC ghi nhận lợi nhuận sau thuế lũy kế 2 quý đầu năm 2023 trên báo cáo tài chính quý II/2023 do công ty tự lập là hơn 106 tỷ đồng. Tuy nhiên sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế hợp nhất lũy kế 6 tháng soát xét chỉ còn gần 48,9 tỷ đồng, giảm 53,9% so với báo cáo tự lập. Kết quả này cũng giảm 96,52% so với lợi nhuận sau thuế hợp nhất cùng kỳ năm 2022.

Công ty cho biết, nguyên nhân lợi nhuận sau thuế giảm sau soát xét là do phải điều chỉnh ghi nhận doanh thu kinh doanh bất động sản./.