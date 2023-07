Mạo danh CEO Becamex IDC tuyển dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(TBTCO) - Các đối tượng đã mạo danh ông Phạm Ngọc Thuận - Tổng giám đốc Tổng công ty Becamex IDC, để làm thư ngỏ tuyển dụng, sau đó yêu cầu nạn nhân đóng lệ phí để chiếm đoạt

Trụ sở Becamex IDC tại TP. Thủ Dầu Một. Ảnh: Kỳ Phương

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương vừa tiếp nhận thông tin trình báo từ Tổng công ty Becamex IDC (số 8, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, các đối tượng giả mạo Tổng công ty Becamex IDC liên hệ với cá nhân đang có nhu cầu kiếm việc làm trên trang web topcv.vn (trang web tuyển dụng và tìm việc làm) với lý do tham gia phỏng vấn online bằng cách tham gia ứng dụng Google chat, địa chỉ email: thanhtruc@becamexvn.com để được phỏng vấn và được công ty hỗ trợ 150.000 đồng tiền công tham gia.

Sau khi nhận được tiền phỏng vấn tham gia ngày đầu, đối tượng tiếp tục yêu cầu người xin việc tham gia kiểm tra năng lực bằng cách tham gia trang web đường link https://kienthietvietnam.com/memreg/register để đăng ký tài khoản và nạp tiền thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu sau đó sẽ nhận lại được tiền gốc và lãi khi tham gia.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không làm theo lời các đối tượng lạ qua mạng xã hội, không để các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trường hợp người dân bị lừa đảo, hoặc có thông tin về các đối tượng lừa đảo vui lòng trình báo tại cơ quan công an địa phương gần nhất hoặc liên hệ số điện thoại 0274.381.5505, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn xử lý.

Trao đổi với phóng viên TBTCVN, đại diện Tổng công ty Becamex IDC cũng khẳng định, doanh nghiệp này đã phát đi thông báo cảnh báo về việc mạo danh đơn vị để lừa đảo tuyển dụng.

Theo đó, qua nắm bắt thông tin, nhóm đối tượng mạo danh làm thư ngỏ, mạo danh ông Phạm Ngọc Thuận - Tổng giám đốc Tổng Công ty Becamex IDC, cùng thông tin tuyển dụng. Khi nạn nhân liên hệ qua số điện thoại (giả mạo) để liên hệ đăng ký phỏng vấn sẽ được đối tượng gửi thư mời phỏng vấn tuyển dụng vị trí “trợ lý giám đốc phiên dịch”, yêu cầu nạn nhân phải đóng lệ phí để chiếm đoạt.

Tổng công ty Becamex IDC cho biết hoàn toàn không tổ chức tuyển dụng bằng hình thức online và không thu bất kỳ khoản phí, lệ phí nào của ứng viên khi tham gia ứng tuyển. Tổng công ty Becamex IDC thông tin như trên đến cơ quan, doanh nghiệp, đối tác và người dân được biết để cảnh giác./.