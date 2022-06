BIC Bình Dương chi trả hơn 557 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng vay vốn

(TBTCO) - Tại trụ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Phước (BIDV Bình Phước), Công ty Bảo hiểm BIDV Bình Dương (BIC Bình Dương) đã thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm người vay vốn (BIC Bình An) trị giá hơn 557 triệu đồng cho gia đình khách hàng Trương Thị Quỳnh Quy.

Đại diện BIC Bình Dương chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng vay vốn

Được biết, bà Trương Thị Quỳnh Quy vay vốn tại BIDV Bình Phước và được cán bộ BIDV tư vấn tham gia bảo hiểm BIC Bình An. Ngày 8/6/2022, bà Quy không may tử vong do đuối nước. Sau khi nhận được thông tin, BIC Bình Dương và BIDV Bình Phước đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên gia đình khách hàng và hướng dẫn các thủ tục cần thiết để được chi trả bồi thường theo quy định.

Tổng mức chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình bà Quy là 557.875.758 đồng, bao gồm quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp tử vong, hỗ trợ lãi vay trong thời gian hoàn thiện hồ sơ bồi thường và trợ cấp mai táng phí.

Sản phẩm bảo hiểm người vay vốn – BIC Bình An đã được cán bộ BIDV trên toàn hệ thống tư vấn cho các khách hàng khi đến vay vốn tại BIDV. Với quyền lợi thiết thực, chi phí thấp, BIC Bình An là một công cụ hữu hiệu giúp ngân hàng tăng cường phòng ngừa rủi ro và hỗ trợ về mặt tài chính giúp gia đình, người thân của khách hàng khi không may xảy ra sự kiện sẽ nhanh chóng ổn định cuộc sống./.