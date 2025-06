Bình Dương: Thu ngân sách 5 tháng đạt 55% dự toán

(TBTCO) - Qua 5 tháng đầu năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương ghi nhận nhiều kết quả vượt trội. Tổng thu ngân sách 5 tháng ước thực hiện 39.491 tỷ đồng, đạt 55% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và 50% dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua, tăng 29% so với cùng kỳ.

Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Bình Dương, 5 tháng đầu năm 2025, một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng tiếp tục tăng trưởng khá, tháng sau cao hơn tháng trước như sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ, xuất khẩu, thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, thu - chi ngân sách… đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số đã đề ra.

Theo đó, trong tháng 5, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 16,34% so với cùng kỳ năm 2024; lũy kế 5 tháng, IIP ước tăng 9,22%.

Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 3,4 tỷ USD, tăng 23,3% so với cùng kỳ; lũy kế 5 tháng đạt 14,8 tỷ USD, tăng 9,9% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 2,5 tỷ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ; lũy kế 5 tháng đạt 10,5 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ.

Lũy kế 5 tháng, tỉnh thu hút đầu tư trong nước được 63.420 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh (tăng 32,7% so với cùng kỳ) và 795 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài (tăng gấp 2,3 lần cùng kỳ).

UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh đẩy nhanh hoàn thành các thủ tục pháp lý để kịp tiến độ đầu tư các khu công nghiệp; đã tổ chức động thổ các Khu công nghiệp Cây Trường và Bàu Bàng mở rộng (giai đoạn 2).

UBND tỉnh nhận định, với đà tăng trưởng như hiện tại, dự báo tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng sẽ đạt trên 8%, đặc biệt một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng tiếp tục tăng trưởng tốt như xuất khẩu, thu hút đầu tư, trong đó thu hút đầu tư trong nước có sự đột phá; thu ngân sách đạt 55%.../.