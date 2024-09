(TBTCO) - Với ngành công nghiệp trang sức khổng lồ, tiêu thụ vàng của Ấn Độ cao gấp hơn 50 lần so với sản lượng. Trong khi đó, Trung Quốc chỉ tự cung ứng được hơn 30% nhu cầu vàng nội địa... Đồ thị thông tin dưới đây so sánh chênh lệch giữa mức sản lượng và tiêu thụ vàng trong nước tại một số nền kinh tế trên thế giới, dựa trên dữ liệu năm 2023 từ The Gold Bullion Company và Hội đồng Vàng Thế giới (WGC).