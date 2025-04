Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tiếp Chủ tịch Tập đoàn A.P. Moller Holding Robert Maersk Uggla

(TBTCO) - Ngày 5/4/2025, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tiếp ông Robert Maersk Uggla - Chủ tịch Tập đoàn A.P.Moller Holding (APM Holding) kiêm Chủ tịch Maersk, thành viên của APM Holding.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chào mừng ông Robert Maersk Uggla đến thăm và làm việc với Bộ Tài chính Việt Nam. Đồng thời, chúc mừng ông và Tập đoàn Hateco đã có buổi khánh thành thành công Cảng container quốc tế Hateco tại Hải Phòng - đơn vị có thể xuất khẩu trực tiếp qua Mỹ, châu Âu.

Bộ trưởng cho biết, Chính phủ Việt Nam nói chung và Bộ Tài chính Việt Nam ưu tiên rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh; xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược như sân bay, cảng biển, đường bộ, đường sắt đồng bộ, thông minh, xanh hóa, hiện đại.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu. Ảnh: Đức Minh

“Đây cũng là định hướng của Chính phủ Việt Nam để nâng cao hiệu quả của nền kinh tế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thông qua phát triển chuỗi logistics để kết nối Việt Nam với thế giới” - Bộ trưởng khẳng định.

Trao đổi các nội dung liên quan tới Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng và Cảng Liên Chiểu, Đà Nẵng, theo Bộ trưởng, với vị trí địa lý thuận lợi và việc Việt Nam đã tham gia 19 FTA song phương, đa phương, Việt Nam là một trong những quốc gia có độ mở lớn trên thế giới, nên Việt Nam rất quan tâm đến việc phát triển cảng biển tiêu chuẩn để đáp ứng được nhu cầu giao thương hàng hóa.

Bộ trưởng cho biết, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Nghị quyết 136/2024/QH15 trong đó quy định thành lập thí điểm Khu thương mại tự do Đà Nẵng gắn với Cảng biển Liên Chiểu. Do đó, Bộ trưởng mong muốn có sự đồng hành của các doanh nghiệp lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp có kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải để cùng xây dựng, phát triển Khu thương mại tự do đầu tiên cũng như các khu cảng biển tiêu chuẩn để thúc đẩy giao thương để Việt Nam có thể trở thành trung tâm giao thương hàng hóa khu vực và quốc tế.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng bày tỏ, mong muốn Tập đoàn A.P. Moller Holding sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam. Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính như Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại, Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Đầu tư nước ngoài và các đơn vị khác của Bộ Tài chính Việt Nam sẽ hỗ trợ để tạo thuận lợi cho Tập đoàn phát triển kinh doanh tại Việt Nam hiệu quả nhất, góp phần cho sự phát triển chung của Việt Nam.

Bộ trưởng khẳng định, Bộ Tài chính luôn sẵn sàng trao đổi, xử lý các vướng mắc, tạo thuận lợi nhất có thể cho các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chúc cho sự hợp tác giữa Maersk và Hateco thành công, đóng góp vào hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia Việt Nam và Đan Mạch nói chung.

Về phần mình, ông Robert Maersk Uggla cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng dành thời gian tiếp và chia sẻ những thông tin hữu ích, định hướng rõ ràng để Tập đoàn đầu tư và phát triển tại Việt Nam.

Chủ tịch Tập đoàn A.P.Moller Holding (APM Holding) kiêm Chủ tịch Maersk, ông Robert Maersk Uggla phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Ông Robert Maersk Uggla thông tin khái quát kết quả hoạt động của Tập đoàn Maersk và phương hướng đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới. Trong đó, ông Robert Maersk Uggla cũng đã cập nhật về các hoạt động, thành tựu hợp tác với các đối tác tại Việt Nam như Tập đoàn Hateco, cũng như quá trình chuyển đổi chiến lược của Maersk và A.P. Moller Holding tại Việt Nam.

Theo ông Robert Maersk Uggla, Tập đoàn tham gia vào 3 hoạt động chính ở Việt Nam: Vận tải đường biển; cung cấp dịch vụ Logistics; vận hành các cảng biển như cảng Cái Mép - Thị Vải, đối tác cung cấp, hỗ trợ tài chính, kỹ thuật cho Cảng container quốc tế Hateco tại Hải Phòng.

“Thời gian tới chúng tôi muốn phát triển sâu hơn mối quan hệ hợp tác với các đối tác của mình tại Việt Nam như Hateco, đồng thời mong muốn tiếp tục đầu tư để xây dựng các cảng biển container nước sâu lớn, hiện đại tại Việt Nam như phát triển cảng congtainer đẳng cấp thế giới tại Đà Nẵng” - ông Robert Maersk Uggla nói.