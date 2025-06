Chuyển mình mạnh mẽ về tư duy để Hải Phòng phát triển đột phá

Khu thương mại tự do tại Hải Phòng có nhiều chính sách vượt trội Tại dự thảo, Chính phủ đề xuất nhiều chính sách mới vượt trội cho khu thương mại tự do tại Hải Phòng. Dựa trên kinh nghiệm từ Đà Nẵng, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore… các chính sách trong khu thương mại tự do được thiết kế với “độ mở cao”. Cụ thể như: áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt, cho thuê đất không qua đấu giá, sử dụng ngoại tệ trong kinh doanh, nhà đầu tư nước ngoài được chuyển khẩu hàng hóa, áp dụng cơ chế “một khai báo, một kiểm tra, một phê duyệt” trong khu thương mại tự do. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, đây là mô hình mang tính đột phá nhưng vẫn đảm bảo tính tuần tự, từng bước thí điểm kèm theo kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế tối đa rủi ro trong quá trình triển khai. Từ đó, làm tiền đề luật hóa các quy định về khu thương mại tự do trên cả nước. Làm rõ thêm về một số chính sách này, Bộ trưởng cho hay, hiện tại Việt Nam kiểm soát rất chặt chẽ việc đưa hàng hóa vào kho ngoại quan để đóng gói xuất khẩu. Điều này khiến các nhà đầu tư nước ngoài không thể triển khai hoạt động, ảnh hưởng tới thu hút đầu tư, logistics, sản xuất trong nước và nguồn thu ngân sách. Các nước hầu hết không quy định việc này. Việc thay đổi chính sách chuyển khẩu sẽ giúp Hải Phòng trở thành trung tâm trung chuyển, kết nối chuỗi cung toàn cầu, tận dụng vị trí địa lý chiến lược của Việt Nam để thu hút FDI, tạo thêm việc làm, tăng thu ngân sách và bảo đảm định hướng hội nhập quốc tế. Trong quá trình triển khai, Bộ Tài chính sẽ phối hợp rất chặt chẽ với thành phố Hải Phòng để quản lý, kiểm soát, nhằm tránh xảy ra những trường hợp lợi dụng như là lo ngại của đại biểu Quốc hội - Bộ trưởng khẳng định.