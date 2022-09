BOT Cai Lậy sẽ chính thức thu phí trở lại từ ngày 7/10

(TBTCO) - Theo đại diện Công ty TNHH Đầu tư QL1 Tiền Giang - Chủ đầu tư dự án BOT Cai Lậy, các công tác chuẩn bị an toàn an ninh, an toàn giao thông cơ bản sẽ hoàn thành vào ngày 23/9/2022.

Đối với yêu cầu lắp camera tại khu vực trạm thu phí, chủ đầu tư đã chốt phương án lắp 20 camera và hiện đang tiến hành, dự kiến triển khai xong vào ngày 26/9. Về công tác chuẩn bị xe cứu hộ, cứu thương ứng trực giúp người dân đi qua đoạn đường của dự án, chủ đầu tư cho biết đã chuẩn bị được 2 xe cứu thương và đang có phương án thuê xe cứu hộ. Các vấn đề còn tồn đọng hiện nay đang được khắc phục, đảm bảo mọi thứ cả về việc triển khai sơn sửa, vệ sinh khu vực trạm thu phí…, chủ đầu tư BOT Cai Lậy nói và cho biết thêm, riêng công tác sửa chữa mặt đường dự kiến sẽ xong vào ngày 25/9, với mặt bằng sửa chữa khoảng 1700m2. Tại hiện trường hiện nay cần ưu tiên đảm bảo an toàn giao thông là vạch sơn đường, biển báo, nhưng nhà đầu tư chưa thực hiện. Ngoài ra, phần mặt đường xây dựng trạm thu phí tại tuyến tránh cũng bị hỏng lớn, cần ưu tiên sửa chữa ngay. Hiện nay, doanh nghiệp đã hợp tác với các đơn vị cung cấp và vận hành hệ thống thu phí không dừng. BOT Cai Lậy sẽ chính thức thu phí trở lại từ ngày 7/10. Theo Quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Xuân Cường, cơ quan chức năng đã tích cực vào cuộc, đôn đốc để việc thu phí sớm hoạt động trở lại. Tuy nhiên, để công tác thu phí được tiến hành đúng tiến độ cần thêm sự quyết liệt của nhà đầu tư. Nhà đầu tư cần hoàn thiện tất cả các hạng mục trước ngày 25/9. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp với nhà đầu tư để hoàn thiện các thủ tục còn lại, cố gắng hoàn thành trước ngày 25/9 để tiến hành thu phí thử trước khi thu phí chính thức vào ngày 7/10. Theo đánh giá, những tồn tại hiện nay không còn nhiều, đề nghị nhà đầu tư phải cố gắng đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vấn đề. Trong quá trình thu phí, vẫn vừa khai thác, kết hợp bảo trì và đảm bảo ATGT. Đồng thời, khi tiến hành thu phí thử và thu chính thức, các công trình cơ bản phải đáp ứng những điều kiện an toàn giao thông và đảm bảo an ninh. Về vấn đề này Tổng cục ĐBVN đã làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang để có phương án đảm bảo ATGT, an ninh trật tự Tổng cục ĐBVN cũng đã có văn bản báo cáo Bộ GTVT về việc thu phí trở lại. Nhà đầu tư BOT Cai Lậy cần sớm có văn bản đồng thuận của UBND tỉnh Tiền Giang. Trước đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã báo cáo Bộ GTVT về việc thu phí trở lại dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh QL1 qua Cai Lậy và tăng cường mặt đường đoạn Km1987+500-Km2014 tỉnh Tiền Giang. Theo đó, thời gian dự kiến thu phí BOT Cai Lậy thử là ngày 20/9, thu phí chính thức là ngày 7/10. Hiện cả hai trạm thu phí trên tuyến tránh và quốc lộ 1 đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị thu phí không dừng; hoàn thành công tác vận hành chạy thử đảm bảo trạm thu phí theo hình thức không dừng như các trạm thu phí trên cả nước./.

Trâm Hạnh