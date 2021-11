(TBTCO) - Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp cuối năm, khi mà nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng cao thì tình hình buôn lậu thuốc lá lại diễn biến phức tạp, gia tăng cả về số lượng vụ việc lẫn quy mô, nhất là tại các địa phương gần biên giới Tây Nam.

"Nóng" tại biên giới Tây Nam

Liên tiếp trong thời gian qua, lực lượng chức năng cả nước phát hiện, bắt giữ và xử lý nhiều vụ buôn lậu thuốc lá. Điển hình, tại biên giới Tây Nam với "điểm nóng" buôn lậu An Giang, ngày 29/10, lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh này đã bắt giữ 1 vụ vận chuyển nhiều loại hàng hóa nhập lậu, trong lúc tuần tra trên tuyến quốc lộ 91, đoạn thuộc ấp Trung Bắc Hưng, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên. Trong đó có hàng nghìn bao thuốc lá lậu nhãn hiệu Hero, Jet, có xuất xứ nước ngoài.

Trong những ngày cuối tháng 10, lực lượng liên ngành tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức tiêu huỷ 386.055 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại do 11 đơn vị thuộc các lực lượng, như Công an, Hải quan, Bộ đội biên phòng, Quản lý thị trường, Chi cục Thi hành án bắt giữ. Trong đó, số lượng thuốc lá chiếm tỷ lệ nhiều nhất là nhãn hiệu Hero với gần 160.000 bao; thuốc lá nhãn hiệu Jet trên 110.000 bao; thuốc lá Nelson trên 93.000 bao và một số nhãn hiệu khác.

Trước đó ngày 28/10, tại tỉnh Tây Ninh, trong khi tuần tra tại khu vực gần cột mốc biên giới số119 (thuộc ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên), lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng đang vận chuyển 8 bao tải hàng từ Campuchia vượt qua biên giới vào Việt Nam.

Khi bị phát hiện, lợi dụng đêm tối, địa hình khu vực biên giới giáp Campuchia, nhóm đối tượng trên đã vứt bỏ lại toàn bộ số bao tải hàng rồi bỏ chạy thoát thân sang Campuchia. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 8.100 bao thuốc lá điếu ngoại các loại (trong đó có 4.170 bao hiệu Jet, 3.600 bao hiệu Hero và 300 bao hiệu Esse).

Bên cạnh đó, tại Long An, ngày 25/10, lực lượng tuần tra phòng, chống tội phạm trên tuyến đường Tỉnh lộ 838, thuộc khu phố 3, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ đã phát hiện xe ô tô tải chứa gần 3.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Trước đó, cuối tháng 9, cơ quan chức năng tỉnh này đã bắt giữ 62.400 gói thuốc lá nhập lậu từ khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia để vận chuyển về TP.Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Đặc biệt, thời gian qua, trong bối cảnh dịch bệnh, nhiều đối tượng đã lợi dụng xe "luồng xanh" để vận chuyển thuốc lá lậu. Theo các lực lượng chức năng, thời gian qua, các đối tượng buôn lậu thuốc lá liên tục nghĩ ra nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với lực lượng chức năng ngay khi dịch bệnh bùng phát và diễn biến phức tạp, nguy hiểm.

Nửa đầu tháng 10 vừa qua, tại một bãi giữ xe ở phường 2 (TP. Sóc Trăng), lực lượng chức năng đã bắt quả tang một số đối tượng mua bán, vận chuyển 11.200 bao thuốc lá nhập lậu được ngụy trang bên ngoài bằng các thùng khẩu trang. Các đối tượng khai nhận lợi dụng xe tải hoạt động “luồng xanh” để vận chuyển thuốc lá từ Long An về Sóc Trăng tiêu thụ.

Ngoài ra, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện xe tải “luồng xanh” mang biển số 95C-020.45 lợi dụng "mác" vận chuyển thực phẩm tôm, cua, cá, ốc từ TP. Hồng Ngự đến Bình Dương để chở 2.360 gói thuốc lá ngoại nhập lậu; lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh phát hiện xe tải BKS 50H-071.62 "núp bóng” đi giao hàng chở 5.200 gói thuốc lá lậu; tại Kiên Giang, qua việc khai báo y tế tại chốt kiểm soát, lực lượng phát hiện xe ô tô chở gần 5.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu về TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ...

Tập trung cao độ ngăn chặn thuốc lá lậu dịp cuối năm

Như vậy có thể thấy, trong thời gian cuối năm, dọc tuyến biên giới đường bộ, nhất là biên giới Tây Nam, hầu như ngày nào lực lượng chức năng cũng bắt giữ những vụ vận chuyển thuốc lá lậu với các thủ đoạn tinh vi để đưa vào nội địa tiêu thụ. Các đối tượng thường ngụy trang, chia nhỏ lượng thuốc lá, cất giấu nhiều nơi hoặc để lẫn lộn với thực phẩm trong khu vực kinh doanh để né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Buôn lậu thuốc lá "tăng nhiệt" dịp cuối năm. Ảnh: TL

Theo các lực lượng chức năng, do lợi nhuận lớn và nhu cầu tiêu dùng tăng cao nên từ nay đến cuối năm, buôn lậu thuốc lá sẽ gia tăng cường độ ngày càng mạnh. Do đó, nhằm siết chặt tình trạng buôn lậu thuốc lá tại cửa khẩu, đường mòn lối mở biên giới, lực lượng biên phòng, công an, hải quan sẽ tập trung cao độ triển khai nhiều giải pháp, nhất là tại các "điểm nóng" trên tuyến biên giới Tây Nam với nhiều thuận lợi như địa hình kênh rạch chằng chịt, đường mòn lối tắt nhiều...

Trong đó, các lực lượng sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi thông tin để phát hiện và triệt phá tận gốc đường dây buôn lậu thuốc lá; chú trọng địa bàn trên các tuyến trọng điểm, tuyến biên giới như: Quảng Trị, Kiên Giang, An Giang, Long An, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh…