(TBTCO) - Toàn ngành Hải quan đã quyết liệt vào cuộc công phá các đường dây, ổ nhóm vận chuyển trái phép ma túy, hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2025 của Chính phủ với chủ đề: “Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy”.

Hải quan phát hiện cất giấu 22 túi nilon có chứa tinh thể không màu trong ruột các khối thớt gỗ. Ảnh: CHQ

Chặt đứt đường dây buôn lậu ma túy xuyên quốc gia

Trao đổi với phóng viên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) Đặng Văn Đức chia sẻ, là 1 trong 4 lực lượng chủ công trên mặt trận phòng, chống ma túy, trong tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2025 (từ 1/6 - 30/6/2025) ngành Hải quan triển khai đồng bộ các giải pháp, phát hiện, triệt phá nhiều vụ việc vận chuyển ma túy xuyên quốc gia trên cả đường hàng không và đường bộ.

6 tháng, Hải quan triệt phá hơn 100 vụ án, thu giữ gần 2 tấn ma túy các loại Theo Cục Hải quan, từ ngày 15/12/2024 đến 14/6/2025, toàn ngành Hải quan đã xử lý 103 vụ với 110 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ gần 2 tấn ma túy các loại. Trên tuyến đường bộ, lực lượng hải quan phối hợp bắt giữ 70 vụ với 91 đối tượng, thu hơn 1,67 tấn ma túy; trên tuyến hàng không và chuyển phát nhanh bắt giữ 33 vụ với 19 đối tượng, thu 339 kg ma túy. Những con số này phản ánh xu hướng gia tăng về quy mô vận chuyển ma túy trái phép, đặt ra thách thức lớn trong phòng, chống tội phạm ma túy.

Tiêu biểu là ngày 5/6/2025, Tổ công tác phá án gồm Đội kiểm soát ma túy số 3, Chi cục Điều tra chống buôn lậu; Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (thuộc Chi cục Hải quan khu vực II) đã tiến hành soi chiếu hành lý ký gửi của hành khách Bong Suk Shya (số hộ chiếu: K54774935, quốc tịch: Malaysia) trên chuyến bay VN678 ngày 4/6/2025 khởi hành từ Kuala Lumpur hạ cánh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Kết quả phát hiện trong hành lý ký gửi của đối tượng Bong Suk Shya có cất giấu 22 túi nilon có chứa tinh thể không màu trong ruột các khối thớt gỗ. Giám định nhanh xác định tổng trọng lượng chất nghi vấn là 5.027 gam (hơn 5 kg) methamphetamine.

Đặc biệt, với tinh thần quyết tâm trấn áp tội phạm, Đội Kiểm soát hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực IX đã xác lập chuyên án mang bí số MT 379. Theo đó, từ ngày 19/5/2025 đến ngày 31/5/2025, Ban Chuyên án đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Quảng Trị; PC04 - Công an TP. Hà Nội; PC04 - Công an TP. Hồ Chí Minh; PC04 - Công an tỉnh Hà Tĩnh; Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan đấu tranh thành công 4 vụ, bắt giữ 3 đối tượng, tang vật thu giữ khoảng 30 kg ma túy cần sa tại địa bàn TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Để phòng chống và đấu tranh với tội phạm có hiệu quả trong tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2025, ông Đặng Văn Đức cho hay, lực lượng chuyên trách hải quan sẽ bám sát chỉ đạo của Cục Hải quan tại công văn số 7202/CHQ-ĐTCBL (ngày 2/6/2025) triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2025. Trong đó, lực lượng hải quan tăng cường kiểm soát ở các địa bàn trọng điểm đường hàng không, đường bộ như: Cảng hàng không sân bay quốc tế Nội Bài (TP. Hà Nội), Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh), Đà Nẵng (TP. Đà Nẵng), đặc biệt là các chuyến bay từ các nước châu Âu, châu Mỹ và châu Úc về Việt Nam.

Tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, phức tạp

Mặc dù đạt được kết quả tích cực trong tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2025, nhưng Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng vẫn đưa ra cảnh báo, tình hình tội phạm ma túy, đặc biệt ma túy tổng hợp và tiền chất vẫn hết sức phức tạp, nguy hiểm và khó lường trên phạm vi toàn cầu, khu vực và trong nước.

Khu vực Tam giác vàng (Việt Nam - Lào - Campuchia) đang trở thành trung tâm sản xuất ma túy tổng hợp của thế giới. Các đường dây xuyên quốc gia lợi dụng các quốc gia có chính sách mở cửa kinh tế, thương mại, trong đó có Việt Nam, để vận chuyển, trung chuyển, hợp pháp hóa ma túy và tiền chất.

“Trong nước, mặc dù số vụ bắt giữ trong 6 tháng đầu năm 2025 giảm 80 vụ so với cùng kỳ năm ngoái nhưng tổng khối lượng ma túy thu giữ lại tăng gần 95%, cho thấy tội phạm ma túy ngày càng vận chuyển với số lượng lớn thay vì nhỏ lẻ như trước. Điển hình vụ phát hiện 1,4 tấn ketamin và 80 tấn hóa chất tại Khánh Hòa vào tháng 3/2025, liên quan đến nhiều đối tượng người nước ngoài và trong nước. Vụ án này cho thấy tội phạm ma túy đã chuyển hướng sang sản xuất quy mô công nghiệp ngay tại nội địa, sử dụng nhiều loại hóa chất hợp pháp, tiền chất, thuốc thú y, thuốc gây nghiện trong chuỗi sản xuất...” - ông Lưu Mạnh Tưởng nhấn mạnh.

Thủ đoạn vận chuyển ngày càng tinh vi. Các đối tượng lợi dụng hành lý và hàng hóa đi kèm xe khách để giấu ma túy trong thùng carton, ghế ngồi hoặc thực phẩm đóng gói như chè khô, măng ớt. Bên cạnh đó, đối tượng còn tận dụng hành lý hành khách xuất nhập cảnh và thuê người nước ngoài như Lào, Campuchia vận chuyển ma túy. Việc sử dụng xe ôm công nghệ để nhận hàng cũng gây nhiều khó khăn trong điều tra và truy xét.

Trên tuyến hàng không và chuyển phát nhanh, ma túy thường được giấu trong các mặt hàng thực phẩm như bánh kẹo, mắm tôm, bò khô, mỹ phẩm và đồ khô. Trên tuyến đường biển, theo Cục Hải quan, nguy cơ tiềm ẩn rất cao với các thủ đoạn như mua bán, giao nhận ma túy tại các vùng biển quốc tế giáp ranh Việt Nam nhằm tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng; thả các bao, phao cứu sinh chứa ma túy có gắn định vị theo luồng nước hoặc thả ma túy trôi trên biển để tẩu tán khi bị nghi ngờ kiểm tra.

Để phòng, chống các hành vi phạm pháp, lãnh đạo Cục Hải quan cho hay, 6 tháng cuối năm 2025, ngành Hải quan sẽ đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp.

Cục Hải quan giao nhiệm vụ cho Chi cục Điều tra chống buôn lậu nhanh chóng tổng kết tháng cao điểm phòng, chống buôn lậu ma túy trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, kịp thời triển khai trong các tháng còn lại của năm 2025.