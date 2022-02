Cả nước hiện đã có 45 tỉnh, thành phố là 'vùng xanh'

(TBTCO) - Bộ Y tế cho biết, tính đến hết ngày 22/2, cả nước hiện đã có 45 tỉnh, thành phố đủ tiêu chuẩn "vùng xanh"; 18 tỉnh, thành là "vùng vàng"; số xã, phường thuộc "vùng đỏ" là 244.

Theo Bộ Y tế, cập nhật đánh giá cấp độ dịch tại địa phương theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ cho thấy, số tỉnh, thành phố “vùng xanh” - cấp độ 1 về dịch Covid-19, là 45 địa phương; 18 tỉnh, thành còn lại là “vùng vàng” - cấp độ 2 về dịch Covid-19. Hiện cả nước không còn tỉnh, thành nào là "vùng cam" và “vùng đỏ”.

Theo cấp độ dịch, hầu hết các địa phương trên cả nước đã cho học sinh đi học trực tiếp trở lại. Ảnh: Văn Nam.

So với cập nhật cấp độ dịch ngày 9/2, ở thời điểm đó cả nước có 48 tỉnh, thành thuộc “vùng xanh”; 15 còn lại tỉnh, thành thuộc “vùng vàng”; thì đến hết ngày 22/2, số tỉnh, thành “vùng xanh” đã giảm 3 địa phương, tỉnh, thành “vùng vàng” sẽ tăng thêm 3 địa phương.

Về tỷ lệ đánh giá cấp độ dịch, cả nước hiện cơ bản là “vùng xanh” với 6.597 xã, phường là “vùng xanh”, chiếm 62,2% (cập nhật ngày 9/2, cả nước có 8.106 chiếm 76,4%); có 2.668 xã, phường thuộc “vùng vàng”, chiếm 25,2% (tăng thêm 531 xã, phường so với ngày 9/2); có 1.076 xã, phường là “vùng cam”, chiếm 10,1% (tăng 745 xã, phường so với ngày 13/2). Đến nay, cả nước có 244 xã, phường thuộc “vùng đỏ”, chiếm 3,3% (tăng thêm 210 xã, phường so với đánh giá ngày 9/2).

Cụ thể, 45 tỉnh, thành thuộc “vùng xanh” gồm: Phía Bắc có 19 tỉnh, thành là Bắc Kạn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang.

Miền Trung và Tây Nguyên có 10 tỉnh: Bình Định, Bình Thuận, Khánh Hòa, Nghệ An, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Kon Tum và Gia Lai

Phía Nam có 16 tỉnh, thành: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Dương, Cà Mau, TP. Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, TP. Hồ Chí Minh, Trà Vinh.

18 tỉnh, thành thuộc “vùng vàng” gồm: Bình Phước, Bắc Giang, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Hưng Yên, TP Hải Phòng, Hậu Giang, Lâm Đồng, Quảng Nam, Quảng Trị, Thanh Hoá, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái, TP. Đà Nẵng, Đắk Lắk và Đắk Nông.

Bộ Y tế cho biết, đến nay dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Tất cả các địa phương đều đã chuyển sang trạng thái "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", theo Nghị quyết 128. Tuy vậy, số mắc mới có xu hướng gia tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh, thành phố trong 2 tuần qua.