(TBTCO) - Các công ty bảo hiểm đang bày tỏ lo ngại về nguy cơ Thế vận hội Olympic Paris 2024 bị gián đoạn vì các vụ tấn công vũ trang hoặc hình ảnh giả mạo do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, dẫn đến việc hủy bỏ sự kiện và gây tổn thất hàng triệu USD tiền bồi thường.

Thế vận hội Paris 2024 đối mặt với nhiều lo ngại về an ninh. Ảnh tư liệu.

Trước đó, các công ty bảo hiểm đã phải chịu thiệt hại khi Thế vận hội Tokyo 2020 bị hoãn lại 1 năm do đại dịch COVID-19. Kể từ đó, căng thẳng an ninh gia tăng do các cuộc xung đột Nga -Ukraine và Hamas-Israel, cùng với một loạt các cuộc bầu cử trong năm nay, bao gồm cả ở Pháp, đã làm dấy lên lo ngại về hành động bạo lực mang động cơ chính trị tại các sự kiện lớn toàn cầu.

Thế vận hội Paris sẽ diễn ra từ ngày 26/7 - 11/8, trong khi Paralympic diễn ra từ 28/8 - 8/9. Allianz, tập đoàn bảo hiểm Đức, là đối tác bảo hiểm chính thức cho Thế vận hội. Các công ty bảo hiểm khác, như Lloyd's of London, cũng tham gia cung cấp bảo hiểm cho sự kiện này.

Ông Eike Buergel - Giám đốc chương trình Olympic và Paralympic của Allianz, cho biết: "Chúng tôi đều nhận thức được tình hình địa chính trị hiện tại của thế giới. Chúng tôi tin tưởng rằng Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), Ban tổ chức Olympic Paris 2024 và các ủy ban tổ chức quốc gia, phối hợp chặt chẽ với chính quyền Pháp, đang thực hiện các biện pháp cần thiết để giải quyết các thách thức an ninh".

Hồi tháng trước, cảnh sát trưởng thủ đô Paris, ông Laurent Nunez cho rằng hoạt động của các nhóm Hồi giáo cực đoan là mối lo ngại an ninh chính trước Thế vận hội Olympic sắp tới tại đây.

Ông Andrew Duxbury, Giám đốc dự phòng rủi ro tại công ty bảo hiểm Beazley, nhấn mạnh đây là một sự kiện quy mô lớn diễn ra tại một thành phố rộng lớn, do đó việc đảm bảo an ninh sẽ vô cùng khó khăn.

Pháp hiện đang duy trì cảnh báo an ninh ở mức cao nhất. Hầu hết các mối lo ngại đều tập trung vào lễ khai mạc dự kiến diễn ra trên đoạn sông Seine dài 6 km.

Dù chưa có mối đe dọa rõ ràng nào đối với Olympic và Pháp, nhưng vào cuối tháng 5 vừa qua, lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ một thanh niên 18 tuổi người Chechnya bị tình nghi lên kế hoạch tấn công sân vận động bóng đá Geoffroy Guichard ở thành phố Saint-Etienne trong thời gian diễn ra các cuộc tranh tài trong khuôn khổ Olympic Paris 2024.

Ông Adam Carrier tại công ty tư vấn quản lý khủng hoảng AnotherDay, khẳng định những sự cố như vậy "cho thấy mối đe dọa đối với Thế vận hội Olympic Paris là có thật và đang diễn ra".

Theo các nguồn tin trong ngành, các công ty bảo hiểm đã gặp gỡ giới chức IOC tại Paris vào tháng trước để thảo luận về các biện pháp giảm thiểu rủi ro.

IOC nhấn mạnh rằng quản lý rủi ro đóng vai trò "thiết yếu" trong hoạt động của họ, nhằm giảm thiểu khả năng các sự kiện bất ngờ ảnh hưởng tiêu cực đến Thế vận hội./.