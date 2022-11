Cân nhắc kỹ việc cho thuê, chuyển nhượng quyền thuê đất trả tiền hàng năm

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định về tập trung đất nông nghiệp (Điều 195) và tích tụ đất nông nghiệp (Điều 196). Ủy ban Kinh tế đề nghị xem xét, đánh giá tác động kỹ lưỡng, nhất là những vấn đề có thể phát sinh sau khi thực hiện tập trung và tích tụ đất nông nghiệp, ảnh hưởng đến sinh kế và an sinh xã hội trong dài hạn của người nông dân, làm rõ các thủ tục liên quan đến việc tập trung, tích tụ đất nông nghiệp trong mối quan hệ với các thủ tục theo quy định của pháp luật về đầu tư. Liên quan đến đất quốc phòng, an ninh, cơ quan thẩm tra đề nghị quy định rõ hơn về cơ chế chủ trì, phối hợp, làm rõ trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong thực hiện việc quản lý nhà nước đối với đất quốc phòng, an ninh. Tổng kết, đánh giá kỹ lưỡng và thận trọng việc thực hiện Nghị quyết số 132/2020/QH14 của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; chỉ đưa vào luật những quy định mà quá trình tổng kết đã kiểm chứng là đúng đắn, phù hợp.