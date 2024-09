(TBTCO) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong chiều tối và tối 12/9, khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa phổ biến từ 5 - 30mm, có nơi trên 40mm.

Nhà dân bị lũ ống, lũ quét tràn qua gây đổ sập tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện thuộc 10 tỉnh, thành phố; cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Chuyên gia khí tượng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá cụ thể gồm: Mộc Châu, Vân Hồ (Sơn La); Cao Phong, Đà Bắc, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Lương Sơn, Mai Châu, Tân Lạc, Yên Thủy, thành phố Hòa Bình (Hòa Bình); Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát, Mường Khương (Lào Cai); Si Ma Cai, Văn Bàn, thành phố Lào Cai, thị xã Sa pa (Lào Cai); Lục Yên, Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên (Yên Bái);

Bắc Quang, Đồng Văn, Quản Bạ, Xín Mần, Yên Minh (Hà Giang); Hàm Yên, Yên Sơn (Tuyên Quang); Cẩm Khê, Hạ Hòa, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập (Phú Thọ); Đại Từ, Định Hóa (Thái Nguyên); Bá Thước, Lang Chánh, Mường Lát, Như Xuân, Quan Hóa, Quan Sơn, Thạch Thành, Thường Xuân (Thanh Hóa); Anh Sơn, Con Cuông, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Quỳ Hợp (Nghệ An).

Trong 24 giờ qua khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Ban Hàng Đồi 145,4mm, Thanh Hà 130,8mm (Hòa Bình); Tà Si Láng 61,8 mm, Nậm Lành 2 55,2mm (Yên Bái); Mỹ Yên 56,6mm (Thái Nguyên); Nga Sơn 185mm (Thanh Hóa); Cửa Hội 140mm, Mỹ Sơn1 121mm (Nghệ An)…

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.