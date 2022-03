Cảnh báo sớm, hành động ngay để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai

Ngày Khí tượng Thế giới 23/3/2022 được Tổ chức Khí tượng thế giới lựa chọn chủ đề: “Cảnh báo sớm, hành động sớm thông tin Khí tượng Thuỷ văn và Khí hậu để giảm nhẹ rủi ro thiên tai”, nhằm nêu bật tầm quan trọng của thông tin khí tượng thủy văn và khí hậu để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Thời tiết, khí hậu và các hiện tượng cực đoan về nước đang diễn ra thường xuyên

Khoa học và vệ tinh đã làm tăng tính chính xác của các bản tin dự báo

Tổ chức Khí tượng thế giới đưa ra những phân tích, đánh giá về rủi ro gia tăng bởi biến đổi khí hậu do con người gây ra đã và đang ảnh hưởng, đe dọa đến cuộc sống, sức khỏe của hàng tỷ người trên thế giới, để kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng đến tính cấp thiết của cảnh báo sớm khí tượng thủy văn nhằm hành động ngay lập tức để giải quyết các rủi ro khí hậu, giảm thiểu thiểu thiệt hại do thiên tai có nguồn gốc khí tượng thủy văn gây ra.

Biểu hiện của Biến đổi khí hậu đang trở nên rõ ràng ở mọi nơi trên thế giới thông qua các cực trị của khí hậu đang xảy ra ngày càng nhiều hơn. Chúng ta đang chứng kiến những đợt nắng nóng, hạn hán và cháy rừng khắc nghiệt. Hơi nước hiện hữu nhiều hơn trong khí quyển của chúng ta, gây ra những trận mưa lớn cực đoan và lũ lụt. Sự ấm lên của đại dương làm các cơn bão nhiệt đới mạnh hơn và mực nước biển dâng cao làm gia tăng các tác động.

Thời tiết, khí hậu và các hiện tượng cực đoan về nước đang diễn ra thường xuyên, với mức độ nghiêm trọng hơn ở nhiều nơi trên thế giới do hậu quả của biến đổi khí hậu, con người đang phải đối mặt với nhiều hiểm họa liên quan hơn bao giờ hết. Các hiểm họa này đang gia tăng do kết quả của gia tăng dân số, đô thị hóa và suy thoái môi trường.

Những dự báo về thời tiết sẽ “không” còn là đủ. Dự báo dựa trên các tác động thông tin cho công chúng về những gì thời tiết sẽ “gây ra” rất quan trọng để bảo vệ cuộc sống và sinh kế của người dân. Tuy nhiên, cứ 3 người thì vẫn có 1 người chưa được thông tin đầy đủ bởi các hệ thống cảnh báo sớm. Vì vậy, sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các Cơ quan Quản lý thiên tai và các Cơ quan Phát triển là cơ sở để phòng, chống và ứng phó tốt hơn.

Các siêu máy tính, khoa học và vệ tinh đã làm tăng tính chính xác của các bản tin dự báo. Những bản tin cảnh báo trên điện thoại di động và các ứng dụng thời tiết giờ đây đã được đưa đến các vùng sâu, vùng xa.

Dịch COVID-19 làm phức tạp hóa những thách thức mà xã hội phải đối mặt và làm suy yếu các cơ chế ứng phó. Đại dịch cũng chỉ ra, trong một thế giới kết nối, cần áp dụng cách tiếp cận đa hiểm họa, xuyên biên giới để tạo ra những bước tiến hướng tới các mục tiêu toàn cầu về hành động khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và phát triển bền vững. Chuẩn bị sẵn sàng và có thể hành động đúng lúc, đúng chỗ, có thể cứu sống nhiều người và bảo vệ sinh kế của cộng đồng ở mọi nơi, cả trong hiện tại và tương lai.

Lan tỏa rộng rãi ý nghĩa, thông điệp

Hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới 23/3, Tổng cục Khí tượng Thủy văn xây dựng bộ nhận diện truyền thông về Ngày Khí tượng Thế giới 2022 và các tài liệu truyền thông; phim tài liệu “Vai trò của thông tin Khí tượng Thủy văn và Khí hậu để giảm nhẹ rủi ro thiên tai” gắn với phản ánh thông điệp Ngày Khí tượng Thế giới năm 2022; phản ánh rõ vai trò của thông tin khí tượng thủy văn và khí hậu nhằm giảm nhẹ rủi ro thiên tai cũng như kêu gọi hành động của cộng đồng chủ động trước thiên tai. Đồng thời, cung cấp tài liệu của Tổ chức Khí tượng thế giới về Ngày Khí tượng thế giới và các chuyên đề phục vụ công tác truyền thông; phối hợp thực hiện các hoạt động, chương trình hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới năm 2022.

Bên cạnh đó, Tổng cục Khí tượng Thủy văn phối hợp với Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tổ chức hội thảo khoa học “Cảnh báo sớm, hành động sớm thông tin Khí tượng Thuỷ văn và Khí hậu để giảm nhẹ rủi ro thiên tai” theo hình thức trực tuyến từ Hà Nội đến các Đài Khí tượng Thủy văn khu vực, Đài Khí tượng Thủy văn các tỉnh, thành phố.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành, các sự kiện hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới, Ngày Nước thế giới, Chiến dịch giờ trái đất năm 2022 cần sự tham gia vào cuộc của các địa phương, doanh nghiệp và cá nhân và những cách làm ở nhiều nước trên thế giới. Đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, công nghệ 4.0 trong công tác truyền thông trên nền tảng mạng xã hội... để lan tỏa rộng rãi ý nghĩa, thông điệp, chủ đề của sự kiện đến từng người dân, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội, góp phần bảo vệ cuộc sống và sinh kế của người dân.

Biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết cực đoan và tình trạng nước biển dâng đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh lương thực, an ninh tài nguyên nước, đến sự phát triển bền vững của nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai và biến đổi khí hậu. Trong số 22 loại hình thiên tai trên thế giới thì chỉ trừ sóng thần, Việt Nam thường xuyên phải chịu ảnh hưởng của 21 loại hình thiên tai, khiến cho 30 năm trở lại đây, trung bình mỗi năm Việt Nam có khoảng trên 400 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế khoảng từ 1 - 1,5% GDP. Thiên tai đã và đang là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự an toàn, phát triển nhanh và bền vững, tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, môi trường, an ninh quốc phòng, quy mô dân số và nền kinh tế ngày càng lớn. Vì vậy, việc cảnh báo và hành động sớm trong công tác thông tin khí tượng thủy văn và phòng, chống thiên tai tại Việt Nam đã được duy trì và thực hiện hiệu quả trong những năm gần đây nhằm giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, góp phần khôi phục, tái thiết, ổn định cuộc sống và sản xuất của người dân sau thiên tai.