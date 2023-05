(TBTCO) - Theo thống kê, sau 2 năm thực hiện Kế hoạch số 422 về phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm lợi dụng dịch vụ chuyển phát và bưu chính, hoạt động phạm tội về ma túy trên địa bàn TP. Hà Nội, Công an Hà Nội đã phối hợp với Cục Hải quan Hà Nội bắt giữ nhiều vụ vận chuyển ma tuý.

Một lô hàng mỹ phẩm chứa hàng nghìn viên ma túy đá do Hải quan Nội Bài phát hiện. Ảnh: HQHN.

Cụ thể, cơ quan chức năng đã đấu tranh, bắt giữ 35 vụ, 57 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy bằng đường chuyển phát quốc tế từ nước ngoài vào Việt Nam, thu giữ hơn 931,53 kg ma tuý tổng hợp các loại.

Chỉ tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2023, các đơn vị đã đấu tranh, bắt giữ 15 vụ, 29 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy bằng đường chuyển phát quốc tế từ nước ngoài vào Việt Nam, thu giữ hơn 658,7 kg ma túy tổng hợp các loại.

Kết quả đấu tranh đã góp phần ngăn chặn nguồn cung ma tuý rất lớn từ nước ngoài vào Việt Nam, được các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao nhưng cũng đồng thời đưa ra những cảnh báo về tình hình tội phạm ma túy lợi dụng dịch vụ chuyển phát, bưu chính để hoạt động phạm tội.

Qua các vụ việc ma túy vận chuyển qua đường hàng không, Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội Dương Phú Đông cho biết: các đối tượng sử dụng các phương pháp che giấu rất tinh vi như trộn lẫn ma túy với hàng hóa thông thường có dạng viên như thuốc, thực phẩm chức năng; hàng hóa dạng bột như sữa, bột giặt hoặc dầu gội đầu, sữa tắm, cà phê, kẹo socola, ép mỏng vào quần áo, trong các thiết bị điện tử loa, đài, trong vật dụng gia đình...

Các đối tượng bọc ma túy trong các lớp giấy bạc nhằm đối phó với sự kiểm tra của máy soi và chó nghiệp vụ hải quan hoặc kiểm tra thủ công gây khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện.

Dự báo các đối tượng sẽ tiếp tục lợi dụng tuyến đường từ hàng không, chuyển phát nhanh, bưu chính để vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn cùng thủ đoạn đối phó ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) đề nghị Công an Hà Nội cần bám sát những chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đấu tranh với tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy qua đường hàng không, chuyển phát nhanh, bưu chính.

Đồng thời, cần làm tốt công tác tuyên truyền đến các công ty vận chuyển hàng hóa, người làm nhiệm vụ giao, nhận hàng hóa, kiểm soát hàng hóa nắm vững các quy định của pháp luật về trách nhiệm trong việc giao nhận hàng có chứa chất ma túy…