Cảnh báo việc sử dụng AI để gian lận thi tốt nghiệp trung học phổ thông

(TBTCO) - Đại diện Bộ Công an cho biết, một số quốc gia trên thế giới đã phát hiện thí sinh sử dụng AI để gian lận thi, do đó, các hội đồng thi cần tăng cường công tác tập huấn phát hiện, nhận biết thiết bị công nghệ cao.

Gần 67 nghìn thí sinh được miễn thi ngoại ngữ

Ngày 20/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024.

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi năm nay là 1.071.393 (tăng hơn 45.000 thí sinh so với năm 2023). Trong đó, thí sinh đăng ký trực tuyến là 1.014.020, chiếm 94,66% tổng số thí sinh. Thí sinh tự do là 46.978, chiếm 4,38% tổng số thi sinh. Tổng số điểm thi là 2.323 điểm, tăng 51 điểm thi so với kỳ thi năm 2023; với 45.149 phòng thi.

Ông Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cho biết, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức cơ bản giữ ổn định như giai đoạn 2020 - 2023.

Tổng số thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ là 66.927 thí sinh, chiếm 6,25% tổng số thí sinh. Trong đó, Hà Nội có 21.554 thí sinh; TP. Hồ Chí Minh có 13.076 thí sinh.

Toàn cảnh hội nghị

Theo đó, từ ngày 8/6 - 18/6, 5 đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo Kỳ thi cấp quốc gia đã kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại 12 tỉnh, thành phố gồm: Quảng Ngãi, Hậu Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Long An, Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc và Hà Nội.

Ông Huỳnh Văn Chương thông tin thêm, qua theo dõi công tác tổ chức kỳ thi và qua kết quả các đoàn làm việc với 12 địa phương cho thấy, các địa phương cơ bản đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và chuẩn bị cơ sở vật chất tổ chức kỳ thi theo đúng tiến độ. Bên cạnh đó, vẫn còn một số khó khăn cần khắc phục ở một số địa phương.

Cụ thể như: Điều kiện cơ sở vật chất khu vực phục vụ sao đề thi tại một số địa phương còn gặp khó khăn, hạn chế về không gian ăn ở cho đội ngũ in sao đề thi; trong quá trình kiểm tra, chỉnh sửa, duyệt hồ sơ của thí sinh, một số địa phương còn để xảy ra tình trạng chậm duyệt so với lịch công tác.

Một số địa phương chưa thực hiện thử nghiệm phương án xử lý tình huống bất khả kháng ở từng khâu với các đối tượng liên quan tổ chức kỳ thi (ví dụ như cấp điện, phòng cháy chữa cháy…) và chưa có giải pháp dự phòng cụ thể về nhân lực, trang thiết bị, do còn thời gian chuẩn bị đến ngày thi. Một số phòng thi còn tiếp giáp với đường hoặc khu dân cư nên cần chú trọng tăng cường an ninh an toàn vòng ngoài.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập 63 đoàn kiểm tra công tác coi thi của Bộ tại 63 Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng thi với gần 8.000 cán bộ, giảng viên cơ hữu các cơ sở giáo dục đại học tham gia; thành lập 63 đoàn kiểm tra công tác chấm thi với tổng số 264 cán bộ chính thức tham gia đoàn.

Hiện các đoàn kiểm tra đang chuẩn bị để thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo cấp quốc gia sẽ tiếp tục tổ chức các đoàn làm việc với các địa phương về công tác chuẩn bị tổ chức thi, công tác coi thi và chấm thi.

Gian lận thi cử diễn biến rất phức tạp

Tại hội nghị, thiếu tướng Lê Minh Mạnh - Phó Cục trưởng Cục A05 (Bộ Công an) cho hay, Bộ Công an đã tham gia tập huấn phát hiện các nguy cơ tiêu cực, đấu tranh xử lý các đối tượng mua bán thiết bị sử dụng công nghệ cao để gian lận thi cử.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, một số địa phương chưa hiểu rõ mức độ quan trọng của công tác an ninh như nơi bảo quản đồ dùng của thí sinh phải cách 25m so với nơi thí sinh làm bài thi... Bộ Công an cũng đã chỉ đạo công an các tỉnh, địa phương sẵn sàng phối hợp để đảm bảo các quy định của kỳ thi tốt nghiệp THPT được đề ra.

“Tình hình sử dụng công nghệ cao trong gian lận thi cử diễn biến rất phức tạp, thậm chí một số quốc gia đã có việc sử dụng AI trong gian lận thi cử. Các thiết bị định tuyến giờ đây không chỉ ở những vị trí cách xa trong vòng 25m, mà được thiết kế nằm ngay ở đế giày. Vì vậy, việc phát hiện các thiết bị gian lận này của chúng ta sẽ ngày càng khó khăn hơn. Do đó, các hội đồng thi cần tăng cường công tác tập huấn phát hiện, nhận biết thiết bị công nghệ cao” - ông Mạnh nói.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đề nghị Ban chỉ đạo thi các tỉnh, thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai cụ thể hóa Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024.

Tinh thần chung là không chủ quan và tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh, phụ huynh; đảm bảo tuyệt đối an toàn, chính xác; xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, tình huống bất ngờ; tuyệt đối không để thí sinh mang điện thoại, thiết bị thông tin liên lạc vào phòng thi.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng - Trưởng Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 phát biểu tại hội nghị

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, ban chỉ đạo thi cấp tỉnh chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi, đặc biệt trong điều kiện thiên tai hoặc dịch bệnh; hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho thí sinh dự thi, đặc biệt là những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa; không để thí sinh nào vì khó khăn về kinh tế, đi lại… mà không thể đến trường thi.

Trưởng Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 lưu ý các địa phương quan tâm đến việc chọn nhân sự; phân cấp, phân công đúng người đúng việc; tập huấn kỹ càng cho những người tham gia tổ chức thi, bao gồm cả nhân sự dự phòng.

Đồng thời, rà soát tổng thể các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị lần cuối trước khi vào kỳ thi, bao gồm: địa điểm tổ chức thi; địa điểm lưu trữ bài thi; địa điểm làm phách; địa điểm chấm thi; hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác chấm thi. Công tác in sao, vận chuyển, lưu trữ đề thi cần bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đặc biệt, xây dựng kịch bản và các phương án dự phòng cho từng khâu trong quá trình triển khai tổ chức kỳ thi.