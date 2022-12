Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam:

(TBTCO) - Được thành lập từ năm 1999, trong 23 năm qua (1999 - 2022), Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (HHBHVN) luôn là ngôi nhà chung đoàn kết, tin cậy và là cầu nối giữa doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) và cơ quan quản lý nhà nước, giữa DNBH và khách hàng.

Luôn sát cánh cùng doanh nghiệp

HHBHVN luôn động viên, khích lệ các DNBH hoạt động, phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đặt ra. Tính đến nay, thị trường BH có 31 DNBH phi nhân thọ, 2 DN tái BH, 19 DNBH nhân thọ và 31 DN hội viên liên kết (gồm các DN môi giới BH, văn phòng BH nước ngoài, các trường đại học …).

Doanh thu thị trường BH luôn duy trì ở mức hai con số. Năm 2022, doanh thu toàn thị trường BH ước đạt 251.306 tỷ đồng, tăng 15,09% so với cùng kỳ năm 2021. Ngành BH tiếp tục là “tấm lá chắn” vững chắc cho nền kinh tế - xã hội, năm 2022, các DNBH đã chi trả quyền lợi BH ước đạt 64.018 tỷ đồng, tăng 23,29% so với cùng kỳ. Ngành BH cũng là kênh huy động vốn trung và dài hạn đầu tư trở lại nền kinh tế, tạo công ăn việc làm cho hàng triệu người lao động (bao gồm cán bộ nhân viên và đại lý BH), góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Đoàn công tác Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tham dự Hội nghị tại Bangkok.

Với vai trò là cầu nối giữa DNBH và cơ quan quản lý nhà nước, giữa DNBH và khách hàng, HHBHVN cũng luôn tích cực, chủ động tham gia đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện khung pháp lý, tạo điều kiện hỗ trợ để thị trường BH phát triển ngày càng bền vững. Đặc biệt, nhằm giúp DNBH cập nhật các thông tin mới liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, HHBHVN đã tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn với sự tham gia của nhiều tổ chức trong và ngoài nước, các chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật, tài chính...

Trong nhiều năm qua, để đồng hành cùng DN, HHBHVN luôn giữ mối quan hệ hợp tác với các bộ, ban, ngành trong nước, đồng thời xây dựng và duy trì quan hệ hợp tác với các tổ chức BH quốc tế như: Hội đồng BH các nước ASEAN (AIC), HHBH một số nước trong khu vực ASEAN...

Nỗ lực đưa “bảo hiểm” tới gần hơn với người dân

Phát huy vai trò “ngôi nhà chung” của các DNBH, HHBHVN luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về ý nghĩa, vai trò của BH, sản phẩm BH, vai trò của ngành BH đối với sự phát triển kinh tế - xã hội thông qua các bài viết đánh giá tổng quan thị trường, diễn đàn trao đổi nghiệp vụ…

Năm 2022, Hiệp hội cùng các DNBH hội viên đã góp phần không nhỏ trong công tác phản biện, góp ý xây dựng Luật Kinh doanh BH sửa đổi. Đồng thời phối hợp với Cục Quản lý, giám sát BH (Bộ Tài chính) tăng cường tuyên truyền về Luật Kinh doanh BH sửa đổi trước, trong và sau khi Luật được thông qua.

“Tôi tin tưởng rằng, trong giai đoạn 2021 - 2025, ngành Bảo hiểm sẽ tiếp tục nắm bắt được những cơ hội, vượt qua thách thức, đóng góp hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước” - Ông Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.

Để đưa BH ngày một gần hơn với đời sống xã hội, phổ cập tới người dân, HHBHVN luôn bám sát các chủ chương, chính sách liên quan đến lĩnh vực BH để kịp thời tuyên truyền như: Dự án tuyên truyền về BH bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; dự án tuyên truyền về bancassurance…

Giải báo chí về BH do HHBHVN khởi xướng từ năm 2018 đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cơ quan báo chí, ngày càng khẳng định sự uy tín và mức độ lan tỏa mạnh mẽ trong toàn ngành, góp phần phản ánh bức tranh toàn cảnh và đa diện hơn về ngành BH tới người dân.

Với những nỗ lực và đóng góp của mình, HHBHVN tiếp tục nhận được sự tin tưởng của các DNBH cũng như của cơ quan quản lý và các tổ chức trong và ngoài nước.