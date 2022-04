Central Retail đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm OCOP

(TBTCO) - Với phương châm sử dụng nguồn cung ứng sản phẩm có nguồn gốc nội địa, hàng sản xuất trong nước luôn là ưu tiên hàng đầu, cán bộ thu mua của hệ thống siêu thị GO!, Big C (thuộc Central Retail Việt Nam) đã chủ động tìm đến các nhà cung cấp tại các địa phương để đưa các sản vật, đặc sản vùng miền đến với người tiêu dùng cả nước.

Theo đó, từ ngày 26/4 - 29/4/2022, bộ phận thu mua của các siêu thị GO!, Big C, Tops Market thuộc Tập đoàn Central Retail Việt Nam đã tham gia chương trình Chuỗi sự kiện hoạt động quảng bá OCOP (chương trình mỗi xã/thị trấn một sản phẩm) tỉnh Cà Mau và sự kiện “Hương rừng U Minh”.

Trong khuôn khổ sự kiện do Trung tâm Xúc tiến đầu tư & hỗ trợ doanh nghiệp (trực thuộc UBND tỉnh Cà Mau) tổ chức, Central Retail Việt Nam đã tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu các hoạt động của Central Retail tại Việt Nam; đồng thời, tại gian hàng này, đại diện bộ phận thu mua của Central Retail Việt Nam đã trực tiếp trao đổi với các nhà cung cấp tiềm năng: chia sẻ, cung cấp các quy trình vào hàng siêu thị; góp ý cải tiến bao bì mẫu mã phù hợp hơn với kênh bán lẻ hiện đại; cung cấp địa chỉ công ty, địa chỉ email, số điện thoại… qua đó giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, các chủ thể OCOP của tỉnh Cà Mau thuận tiện, nhanh chóng đưa hàng hóa OCOP vào kinh doanh tại hệ thống siêu thị GO!, Big C thuộc Central Retail.

Dịp này, các sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao của tỉnh Cà Mau như: ba khía muối, tôm khô sinh thái, thịt cua sinh thái, cua biển Năm Căn, dưa bồn bồn… đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của bộ phận thu mua của hệ thống siêu thị GO!, Big C.

Đặc biệt, Central Retail cũng tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) với Sở Công thương tỉnh Cà Mau về việc xúc tiến phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Cà Mau trong hệ thống phân phối của Central Retail.

Ông Paul Le đại diện tập đoàn Central Retail trao đổi với Lãnh đạo tỉnh Cà Mau về phát triển sản phẩm OCOP

Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc truyền thông tập đoàn Central Retail, phát biểu: Năm 2021 vừa qua, Tập đoàn Central Retail vinh dự đón nhận Bằng khen từ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao tặng, vì “Đã có thành tích xuất sắc trong việc tham gia kết nối cung ứng tiêu thụ sản phẩm nông sản, hỗ trợ cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19”.

Vinh dự đón nhận bằng khen này cũng như mong muốn thực hiện cam kết “Đóng góp vào sự thịnh vượng của Việt Nam và nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt”, Central Retail đang nỗ lực đẩy mạnh tìm kiếm, mở rộng thêm các nhà cung cấp tại các địa phương để đưa các sản vật, đặc sản vùng miền đến với người tiêu dùng cả nước; trong đó, việc xúc tiến tiêu thụ, quảng bá sản phẩm OCOP là ưu tiên hàng đầu.

Dự kiến, trung tuần tháng 6 tới đây, Central Retail cũng sẽ phối hợp với các bộ ngành, địa phương tổ chức “Tuần lễ OCOP và các sản phẩm tinh hoa hàng Việt Nam 2022”, tại hệ thống siêu thị GO!, Big C trên toàn quốc, nhằm mục tiêu chung tay với Chính phủ Việt Nam trong chính sách phục hồi kinh tế 2022: kích cầu tiêu dùng, mở rộng du lịch; nâng cao nhận thức về giá trị của OCOP và các sản phẩm nông nghiệp đặc sắc của địa phương./.