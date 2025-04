(TBTCO) - Từ tháng 4/2025 đến tháng 8/2025, Hà Nội sẽ tăng cường giám sát chất lượng, an toàn thực phẩm sản phẩm OCOP thực phẩm, thực phẩm đông lạnh và trái cây nhập khẩu trên địa bàn thành phố.

Ngày 16/4, UBND TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch về Chuyên đề “Giám sát chất lượng, an toàn thực phẩm sản phẩm OCOP thực phẩm, thực phẩm đông lạnh và trái cây nhập khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Theo đó, kế hoạch được triển khai trên phạm vi toàn thành phố từ tháng 4/2025 đến tháng 8/2025.

Kế hoạch áp dụng cho 4 đối tượng là các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh, chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản được công nhận là sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) của thành phố; các cơ sở, chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ kho lạnh bảo quản thực phẩm; chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại các cơ sở có kho lạnh bảo quản thực phẩm; các cơ sở, chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh trái cây nhập khẩu; các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) theo phân công, phân cấp.

Hà Nội siết chặt giám sát chất lượng thực phẩm động lạnh, trái cây nhập khẩu. Ảnh: TL

Cấp thành phố triển khai kế hoạch thực hiện đến các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các cấp xong trước 21/4/2025. Sở Nông nghiệp và Môi trường thường trực tham mưu, tổ chức thực hiện và phối hợp liên ngành với Sở Y tế, Sở Công thương trong tổ chức thực hiện kế hoạch chuyên đề...

UBND các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện công tác giám sát chất lượng, ATTP sản phẩm OCOP, sản phẩm thực phẩm đông lạnh và trái cây nhập khẩu trên địa bàn thành phố, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, xác định nguyên nhân đối với những lô sản phẩm không đảm bảo ATTP theo quy định.

Kế hoạch chuyên đề tập trung vào các nội dung: Công tác lấy mẫu, giám sát; xác định sản phẩm và chỉ tiêu an toàn thực phẩm cần giám sát; cảnh báo nguy cơ, truy xuất nguồn gốc, thu hồi, xử lý sản phẩm mất an toàn thực phẩm; công tác tuyên truyền, truyền thông các mối nguy mất an toàn thực phẩm.

TP. Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, tham mưu tổ chức thực hiện nội dung kế hoạch chuyên đề và cảnh báo nguy cơ nhằm ngăn chặn sự cố mất ATTP sản phẩm thực phẩm lĩnh vực ngành Nông nghiệp và Môi trường quản lý. Đồng thời, phát triển sản xuất nông nghiệp an toàn; khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản theo chuỗi giá trị, áp dụng các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.