Vietcombank đồng hành với chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”, lan tỏa thông điệp “1 tỷ bước xanh”

(TBTCO) - Chiều 11/8/2025, tại trụ sở Báo Nhân Dân, số 71 phố Hàng Trống, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Bộ Công an tổ chức họp báo công bố hoạt động đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025), ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) và ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025).

Tham dự họp báo có đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị Bộ Công an; cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo Nhân Dân, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí…

Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu

Về phía Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Đơn vị đồng hành cùng chương trình, có bà Đoàn Hồng Nhung -Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan.

Bà Đoàn Hồng Nhung - Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank phát biểu

“Cùng Việt Nam tiến bước” là một hoạt động cộng đồng có quy mô và ý nghĩa chưa từng có, diễn ra vào đúng thời khắc đặc biệt khi cả nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới cùng với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính. Lần đầu tiên, một hoạt động đi bộ được diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường và đặc khu hành chính trên toàn quốc.

Đ/c Lê Quốc Minh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (bên trái) và Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị Bộ Công an (bên phải) tặng hoa cho đại diện thương hiệu đồng hành Vietcombank - bà Đoàn Hồng Nhung, Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ (thứ 3 từ trái sang) cùng các nhà tài trợ khác

Từ ngày 25/07 đến ngày 16/08/2025, người dân cả nước có thể đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin điện tử chính thức: cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn và bắt đầu ghi nhận bước chân đóng góp vào hành trình mang thông điệp "1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới" - một hoạt động thiết thực thể hiện lòng yêu nước.

Đặc biệt, vào lúc 06h00 - 07h30 ngày 16/08/2025, những người tham gia chương trình trên toàn quốc sẽ khoác lên mình áo cờ đỏ sao vàng, cùng hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử theo dõi lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca, cùng tiến bước vì một Việt Nam đoàn kết, hùng cường và bền vững.

Hình ảnh giao diện ứng dụng VCB Digibank được cập nhật theo chủ đề chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước", mang đến trải nghiệm hiện đại, kết nối tinh thần dân tộc

Đây không chỉ là một sự kiện thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, mà còn là hành trình của triệu trái tim cùng hòa nhịp - nơi hội tụ mọi thế hệ, mọi tầng lớp nhân dân từ trung ương đến địa phương, từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Mỗi địa phương cùng góp một phần sức mạnh cùng chung bước vì một mục tiêu lớn lao: vì một Việt Nam đoàn kết, mạnh mẽ, sẵn sàng vươn mình bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của khát vọng dân tộc, của tinh thần tiến bước vì tương lai hùng cường.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện

Bên cạnh đó, mỗi bước chân được ghi nhận thông qua nền tảng số của chiến dịch sẽ trở thành một “bước xanh” - một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, góp phần giảm thải khí carbon, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và hướng tới mục tiêu Net Zero của quốc gia.

Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo hoạt động “Cùng Việt Nam tiến bước” chia sẻ: “Báo Nhân Dân, với sứ mệnh và trách nhiệm của một cơ quan báo chí hàng đầu của cả nước, đã chủ động và tích cực lan tỏa những thông tin tuyên truyền hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, là diễn đàn của nhân dân, ngày càng tiếp cận đông đảo công chúng. Báo Nhân Dân mong muốn tổ chức những chương trình văn hóa - nghệ thuật, thể thao, hoạt động xã hội có ý nghĩa với cộng đồng. Sự phối hợp giữa Báo Nhân Dân và Bộ Công an để tổ chức chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” đã tạo nên một hoạt động chưa từng có, vì một Việt Nam khỏe mạnh và vì một Việt Nam xanh, được đông đảo các cấp, các ngành và người dân ủng hộ, hưởng ứng tích cực”.

“Cùng Việt Nam tiến bước” không chỉ là một hoạt động thể chất cộng đồng đơn thuần, mà còn là một hành động tập thể giàu ý nghĩa chính trị - xã hội, biểu thị quyết tâm của toàn dân tộc trong việc cùng nhau vượt qua khó khăn, giữ gìn sức khỏe, tăng cường đoàn kết, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Với ý nghĩa đó, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chủ trì, phối hợp với các cơ quan thường trú Báo Nhân Dân tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố đồng loạt tổ chức, phát động tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường và đặc khu hành chính trên toàn quốc.

Không chỉ dừng lại ở việc phát động, từ tình hình thực tế tại địa phương, Công an cấp tỉnh đã chỉ đạo Công an cấp phường, xã, đặc khu báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai đồng loạt hoạt động; kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo các chuyên đề đến quần chúng nhân dân về công tác phòng chống tội phạm (an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, phòng chống đuối nước, phòng chống ma túy và thuốc lá điện tử,…), vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại cơ sở, để mỗi bước chân hôm nay là một bước vững chắc trên con đường dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.

Sự kiện hoạt động “Cùng Việt Nam tiến bước” sẽ là một trong những mốc son tô thắm cho những hành động cụ thể, thiết thực trong việc xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao thể chất -tinh thần, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần khẳng định rõ nét với bạn bè quốc tế về một Việt Nam đổi mới và đồng lòng, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tầm vóc và khí thế mới”.

Đại diện đơn vị đồng hành cùng chương trình, bà Đoàn Hồng Nhung - Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank chia sẻ: Vietcombank cam kết đóng góp 3 tỷ đồng và kêu gọi khách hàng cùng chung tay lan tỏa thông điệp "1 tỷ bước xanh" bằng cách chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản “Cùng em tiến bước” thuộc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Từ ngày 5/8/2025 đến hết ngày 3/9/2025, Vietcombank triển khai chương trình ưu đãi với ngân sách lên tới 2,4 tỷ đồng để các khách hàng mới có thêm cơ hội lan tỏa yêu thương tới các em học sinh nghèo vượt khó. Thông qua hành trình "1 tỷ bước xanh", Vietcombank không chỉ hưởng ứng lời hiệu triệu 34 tỉnh, thành phố gắn kết, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao và bảo vệ môi trường, mà còn trực tiếp góp phần kết nối triệu trái tim Việt, lan tỏa những giá trị nhân văn, tiếp thêm năng lượng tích cực để cùng đất nước tiến bước vào kỷ nguyên mới.

Chương trình "1 tỷ bước xanh" được Viecombank chính thức triển khai từ ngày 05/08/2025 (chi tiết xem tại đây) và nhận được sự ủng hộ to lớn từ các khách hàng hiện hữu cũng như khách hàng mới với số tiền đóng góp tăng lên hàng ngày. Chỉ trong thời gian gần 1 tuần triển khai (tính đến ngày 11/08/2025), khách hàng của Vietcombank đã đóng góp 600 triệu đồng vào tài khoản “Cùng em tiến bước” thuộc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam để hỗ trợ các em học sinh nghèo vượt khó năm học 2025-2026. Kết thúc chương trình, Vietcombank sẽ công bố công khai trên website, fanpage về tổng số tiền mà khách hàng của Vietcombank đóng góp cho hoạt động thiện nguyện ý nghĩa này.